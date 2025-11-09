Sánchez abre la puerta a la prórroga de las nucleares y Bautista exige "certezas"

El secretario general del PP de Extremadura y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha lamentado la "situación de máxima agonía" que atraviesa la zona de Campo Arañuelo por la continuidad de la central nuclear de Almaraz y ha exigido "certezas" frente a las "promesas" o "suposiciones" que a su juicio ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez. "Lo único que quieren es el anuncio de que la prórroga de Almaraz se ha concedido y que las dos unidades van a permanecer abiertas más allá de la fecha de cierre", ha señalado este domingo Bautista desde Plasencia.

A las puertas de iniciar la campaña electoral por el 21D, el número dos del PP extremeño se ha trasladado a la capital del Jerte para mostrar que los dos años de gobierno de María Guardiola han sido "muy positivos en todos los ámbitos" para la ciudad. Desde allí, a preguntas de los medios se ha referido a la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este domingo publica el diario El País, donde se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta de las propietarias si garantizan "la seguridad de los territorios y la provisión energética y no piden a los españoles que paguen más impuestos para ellas hacer caja".

El secretario general del PP de Extremadura y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, atiende a los medios en Plasencia (Cáceres) / PP DE EXTREMADURA

Mensaje "diabólico"

Tras subrayar que "todo lo que sea que Almaraz permanezca abierta" es "positivo", Bautista ha tildado de "absolutamente diabólico" el mensaje de Sánchez. "El que paguen más impuestos los ciudadanos es precisamente porque el Gobierno sube los impuestos", afirma.

"No tiene sentido haber subido cinco veces los impuestos a las nucleares en los últimos años por parte del Gobierno de Pedro Sánchez porque, evidentemente, eso se traduce en un encarecimiento de la factura eléctrica", ha insistido el consejero extremeño para, acto seguido, apuntar que el Ejecutivo central "está jugando con Almaraz por una cuestión meramente ideológica".

Seguidamente, Bautista ha acusado al Gobierno de estar "jugando a asfixiar y a trasladar la carga a la sociedad para, de esa forma, encontrar un motivo que le permita cerrar Almaraz".

En última instancia, Bautista ha asegurado que en el caso de la planta cacereña se dan las condiciones de seguridad medioambiental, la creación de empleo y riqueza, y el suministro eléctrico al resto del país". "Todo lo demás es politiqueo y cuestiones ideológicas", afirma.

Sanidad y educación

En su visita a Plasencia, el consejero se ha referido al incremento de médicos en el centro de salud de La Data, el refuerzo del equipo dedicado a las conductas adictivas o la próxima licitación de dos nuevas consultas. También ha citado la mejora de la Unidad Medicalizada de Emergencias, que se encontraba en un estado "lamentable", o la próxima puesta en funcionamiento el nuevo quirófano modular del Hospital Virgen del Puerto con una inversión de un millón de euros.

En materia educativa, ha destacado la inversión de 16 millones de euros en mejora de las infraestructuras, cifra que da cuenta de la "situación lamentable" en la que se encontraban numerosos centros educativos de la ciudad. "Dsde el 2001 no se abría ningún colegio nuevo en la ciudad de Plasencia. Ha tenido que ser María Guardiola quien posibilite que se abra ese nuevo colegio, el de de San Miguel Arcángel con una inversión de 2 millones y medio de euros", ha recordado.

Avenida Martín Palomino

El consejero de Presidencia también se ha mostrado tajante sobre el futuro de la mejora de la avenida Martín Palomino tras "30 años de lucha colectiva". Asegura que "el único problema" es depender de la publicación oficial, por parte del Estado, del Real Decreto que posibilita la licitación.

"Si el día de mañana el Gobierno de España publica el Real Decreto que permite la licitación, el martes se está en disposición de darle a la tecla y, por tanto, de que comience la licitación de la Avenida Martín Palomino", ha garantizado. Esta reivindicación, según Bautista, "va a ser una realidad" con el PP, que "pone siete millones de euros encima de la mesa" para que la adecuación y mejora de la avenida sea posible.