PP y Vox acercan posturas para relevar a Mazón con Pérez Llorca como favorito

La velocidad en una negociación política, y más si es para acordar la investidura de un nuevo president en una plaza clave como la Comunidad Valenciana, rara vez es lineal. Así, tras varios días de calma tensa y de nulos avances entre PP y Vox para el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, el proceso empezó a tomar velocidad de forma repentina este viernes. Entre una nube de rumores alimentados por el silencio de los días anteriores, ya entrada la tarde, Vox confirmó desde Madrid la primera "toma de contacto" entre ambas formaciones.

Según los de Santiago Abascal, la conversación ha sido la "primera" desde que se abriera este capítulo sucesorio. No computan por tanto esa llamada de Alberto Núñez Feijóo al presidente nacional de Vox, el pasado martes, y que fue aireada por el PP. Por su parte, desde la dirección nacional del PP el optimismo parecía ir en ascenso y se respiraba confianza en poder cerrar el pacto durante la próxima semana.

No ha trascendido si esos contactos se han producido en la Comunitat Valenciana o en Madrid, ni si han sido presenciales o telemáticos. Por parte de Vox, parecen estar centralizados en Ignacio Garriga y Montse Lluis, habituales negociadores de Abascal. En todo caso, fuentes del PP valenciano negaron haber mantenido un encuentro físico con Vox, una posibilidad que circuló durante buena parte del día.

Los voxistas aseguran que en ese diálogo abierto "se ha podido constatar buena voluntad de negociación". En todo caso, dicen haber trasladado a los populares "la necesidad de que el PP decida quién va a ser su nuevo candidato a la Generalitat para, una vez designado, poder explorar con él su disposición a acordar políticas que permitan continuar con la reconstrucción de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez".

¿Llorca 2027?

Los de Abascal deslizan de esta manera que el PP no tendría decidido el candidato a presentar a la investidura, hurgando así en los recelos entre Génova y el PPCV que se abrieron desde que trascendió el movimiento de los barones provinciales para impulsar a Juanfran Pérez Llorca. Pese a ello, todas las fuentes consultadas siguen manteniendo que todos los caminos llevan al alcalde de Finestrat, mientras María José Catalá cotiza a la baja ahora mismo. Otra cosa es lo que pueda opinar Génova, que según fuentes consultadas habría marcado ciertos límites a Pérez Llorca, entre ellos el de dejar claro que su permanencia en el cargo no iría más allá de 2027.

En ese sentido, el número dos del PPCV de Carlos Mazón es visto con buenos ojos por Vox, con quien ya pactó el primer Consell de la legislatura, en el que entraron los de Abascal. Aquello fue un pacto exprés, cerrado en cuestión de horas. Ese es el escenario que quieren replicar los populares, para espantar el fantasma del adelanto electoral (ya hay unos comicios en Extremadura y no querrían enturbiarlos con la dana) y también para conseguir centrar de una vez el foco mediático en la variada agenda judicial que afecta al PSOE. Quizá por eso, y por el último año que ha sufrido Feijóo por el protagonismo de Mazón, Génova parece ahora mucho más pendiente de que se decide en València de lo que lo estuvo en 2023, cuando se fraguó el pacto electoral. Génova "hará seguimiento" de las negociaciones entre PPCV y Vox, señalaron el martes fuentes de la dirección nacional en un comunicado.

Por su parte, Catalá, una fija en las quinielas de estos días, volvió a apartarse este viernes de la posible sucesión de Mazón. En la dirección nacional del PP, donde gusta su perfil, parecen resignarse a no forzar un salto desde el consistorio por los interrogantes que abriría. A preguntas de los medios de comunicación, Catalá insistió el viernes en que va a "seguir siendo alcaldesa" y desea serlo "muchos años" y ha afirmado que espera que las negociaciones para relevar a Mazón sean "ágiles y leales", pues cree que lo importante es dar estabilidad a la Comunitat Valenciana y que pueda haber presupuestos autonómicos.

Vox controla los tiempos

Pese a que la tesis de un acuerdo rápido cobra fuerza a las puertas del fin de semana, Vox siempre puede tener la tentación de dilatar el proceso para desgastar a los populares y forzar sus exigencias. Abriendo el foco, podría estirarlo hasta solaparlo con la campaña de las elecciones en Extremadura, fijadas para el 21 de diciembre. Por el contrario, la citación de Pérez Llorca para declarar ante la jueza de la dana el 21 de noviembre podría complicar el calendario si el pacto se agiliza, pues la investidura podría caer en esas fechas.