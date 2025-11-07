Prisión provisional sin fianza para el financiador de Alvise por una estafa con criptomonedas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado prisión provisional sin fianza, tal y como pedía la Fiscalía, para Álvaro Romillo, cabecilla de la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez 'Alvise'.

Romillo, que fue detenido este jueves por el elevado riesgo de fuga, ha comparecido ante el juez, durante algo más de dos horas, y ha respondido a las preguntas de éste y de la Fiscalía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club (MIC) y le considera responsable de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales.

Madeira Invest Club, que empezó a operar a principios de 2023, se presentaba como un "club privado de inversión" que ofrecía supuestas oportunidades en inmuebles, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.

Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos.

Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.

La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EEUU, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de EUROPOL y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EE. UU., la Singapore Police Force de Singapur, la Royal Malaysia Police de Malasia y la Royal Thai Police de Tailandia.

La Policía de Singapur informó de que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024 una cuenta de Alipay Merchant Services, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, "recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas", Maidentok LDA y Sabrosso LDA.

"La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles", Álvaro y Domingo Romillo, indicaba el juez en su auto de detención.