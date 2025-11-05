Juicio al fiscal general del Estado, en directo | González Amador, ante el Supremo: "Me amparan dos cosas: la razón y la verdad"

El letrado explicó que “el 14 de marzo de 2024 por la mañana” le llamó Alberto González Amador muy “enfadado, porque había visto el correo electrónico en dos medios” que es el que él había mandado el 2 de febrero. Le recordó que cuando le había explicado la conformidad le señaló que ello “implicaba un reconocimiento de los hechos”. “También le dije que con quien tenía que estar enfadado no era conmigo, sino con quien ha filtrado ese correo, porque a partir de ahora se había vulnerado de manera irreversible su derecho de defensa”, declaró Neira.

Tanto él como su abogado actual, Gabriel Rodríguez Ramos, le convencieron para que mantuviera abierta la posibilidad de una conformidad, porque entendían que con la filtración del correo prácticamente era la única opción que le quedaba. Esa opción se frustró cuando las acusaciones solicitaron la apertura de una nueva pieza por corrupción en los negocios y cohecho por el presunto cobro de una comisión ilegal. La fiscalía se opuso al recurso del empresario contra esta nueva investigación. "A día de hoy no hay conformidad", remachó el letrado.