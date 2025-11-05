Peinado impulsa la causa con jurado sobre Begoña Gómez por cinco delitos e imputa a la actual secretaria de Presidencia

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, ha dictado un auto en el que impulsa la causa sobre Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

En su resolución, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, descarta citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez como al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pero imputa a la actual secretaria de Presidencia, Judith Alexandra González. Mantiene también su decisión de que la causa debe de ser tramitada conforme a la Ley del Jurado.

En la resolución, el magistrado madrileño reconoce que su decisión inicial de no dirigir la causa contra la asistente Cristina Álvarez "no era correcta"; por lo que la mantiene investigada por "la intervención habitual" de quien era directora de Programas de Presidencia de Gobierno, pues Peinado considera que era "utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias".

Delitos "entrelazados"

El instructor también da marcha atrás, tras el tirón de orejas de la Audiencia Provincial de Madrid, en su decisión de abrir una pieza separada sobre la contratación de la asistente de Begoña Gómez. En su resolución, de 44 páginas, Peinado reconoce que la Audiencia madrileña "llega a la conclusión de que, los comportamientos de la investigada María Cristina Álvarez, están íntimamente entrelazados" con el supuesto tráfico de influencias que le atribuye a la mujer del presidente del Gobierno.

"De forma y manera que la prueba de ambos supuestos delitos está intrínsecamente unida, casi de medio a fin, y ello, imposibilita la formación de piezas separadas", completa el magistrado en su auto, que después sostiene que los delitos de tráfico de influencias y malversación son competencia del Tribunal del Jurado.

Investigada

Después, Peiando asegura que la declaración solicitada por las partes de Judith Alexandra González Pedraz, "considera que no puede ser en calidad de testigo" por lo que avanza que la cita "en calidad de investigada".

Además, el instructor mantiene investigados, además de a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por el delito de malversación de caudales públicos; y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.