Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Alberto González Amador declara que “no quería perjudicar” a Ayuso
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
"Jamás participé en ningún correo. Nunca tuve conocimeinto del contenido del correo ni por whatsapp ni por e-mail, hasta el punto de que el 14 cuando veo esta noticia y me pregunta Miguel Ángel Rodríguez le digo 'no lo sé'", sostuvo González Amador. Aseguró que cuando llamó a Carlos Neira él le dijo que habían "entrado en otra dimensión" y pasó a ser "el delincuente confeso del reino de España".
Ángeles Vázquez
El novio de Isabel Díaz Ayuso explicó ante el tribunal que sus sospechas de que Hacienda sabía quién era no dejaba de ser "una obsesión" suya hasta que el 11 de marzo de 2024 le llamaron de Eldiario.es para contarle que la fiscalía le había denunciado. Llamó a su abogado, Carlos Neira, que se lo negó, porque creía que no había ninguna denuncia en su contra, aunque en realidad se presentó el 13 de febrero, pero no se les comunicó.
Ángeles Vázquez
El empresario Alberto González Amador declara como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado que “no quería perjudicar” a la presidenta de Madrid y que le recomendaron que “lo mejor era conformar”.
Cristina Gallardo
Concluye la declaración de Miguel Ángel Rodríguez y comienza la del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Cristina Gallardo
En otro momento del interrogatorio, la abogada del Estado ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez si sabía que muchos periodistas dan credibilidad a sus WhatsApp, y si era consciente de que había utilizado el carácter institucional de su puesto para transmitir este mensaje contra la Fiscalía. Su respuesta ha sido la siguiente: " Miguel Ángel Rodríguez, y siento la petulancia y esta soberbia, está por encima del puesto político que ocupe".
Cristina Gallardo
La defensa de García Ortiz ha revelado durante el juicio que, en el conjunto de mensajes que Miguel Ángel Rodríguez entregó en su día al Tribunal Supremo, olvidó incluir un párrafo que envía a los periodistas a las 22.20 del 13 de marzo de 2024 en el que insistía en que la propuesta de pacto para González Amador partía de la Fiscalía y fue parado "desde arriba". "No era mi intención ocultar algo que cualquiera de los periodistas puede confirmar", ha respondido el asesor.
Cristina Gallardo
El jefe de Gabinete de Ayuso insiste en que el día 13 de marzo de 2024 únicamente sabía que había un mail en el que el fiscal Julián Salto decía que podía llegarse a un acuerdo para González Amador. La abogada del Estado le insiste si no tuvo en cuenta un mensaje previo obrante en el mismo pantallazo que le manda el empresario, en el que el abogado Carlos Neira alude a la propuesta de pacto por parte de la defensa. "Es que yo no estoy en eso, no estoy en la estrategia de defensa".
Cristina Gallardo
También ha sido preguntado Miguel Ángel Rodríguez sobre otros mensajes en los que cuestionaba a la jueza Inmaculada Iglesias, a la que correspondía la instrucción de la causa por fraude, y de la que decía que era de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia "qué casualidad". "Todo es turbio y feo, es lo que sigo diciendo", ha señalado sobre esta cuestión.
Cristina Gallardo
La abogada del Estado también ha preguntado a Miguel Angel Rodríguez si el mensaje en X de Díaz Ayuso que señalaba que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, había sido directora de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero tenía una motivación politica. "¿Estamos hablando de la persona que quería poner algo de cianuro?" le ha respondido, en alusión a uno de los mensajes de Rodríguez la noche que se elaboraba la nota de prensa sobre González Amador. "No me ha respondido", le espetó entonces la defensa del fiscal general, a lo que el jefe de gabinete de Ayuso ha selañado: "Era una información, se informa de lo que esta señora fue".
Ángeles Vázquez
Se reanuda el juicio oral, una vez subsanado el problema.
