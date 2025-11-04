Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Alberto González Amador declara que “no quería perjudicar” a Ayuso

El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

Lucía Feijoo Viera

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

