Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Alberto González Amador declara que “no quería perjudicar” a Ayuso

La abogada del Estado también ha preguntado a Miguel Angel Rodríguez si el mensaje en X de Díaz Ayuso que señalaba que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, había sido directora de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero tenía una motivación politica. "¿Estamos hablando de la persona que quería poner algo de cianuro?" le ha respondido, en alusión a uno de los mensajes de Rodríguez la noche que se elaboraba la nota de prensa sobre González Amador. "No me ha respondido", le espetó entonces la defensa del fiscal general, a lo que el jefe de gabinete de Ayuso ha selañado: "Era una información, se informa de lo que esta señora fue".