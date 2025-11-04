CASO LEIRE DÍEZ
El juez acepta la personación de García-Castellón y Aldama como "víctimas" de la exmilitante del PSOE Leire Díez
El magistrado Arturo Zamarriego apunta que la excargo del PSOE buscó y difundió información de "ambos perjudicados"
El juez Arturo Zamarriego ha aceptado que el magistrado jubilado Manuel García-Castellón y el comisionista Víctor de Aldama puedan ejercer la acusación contra la excargo del PSOE Leire Díez "por su condición de víctimas o perjudicados de los hechos objeto de investigación en las presentes, en particular, la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados", indica la resolución de 4 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
Tras conocer García Castellón que el fiscal Ignacio Stampa había informado a sus superiores de que la excargo socialista Leire Díez le había presuntado si conocía hechos "comprometedores" del juez jubilado, el antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruyó causas de trascendencia mediática como fueron los casos Villarejo o Tsunami Democràtic, presentó un escrito de personación en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que instruye el caso Leire Díez, al considerarse perjudicado por las maniobras de la exmilitante socialista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- Dos jóvenes convierten a Córdoba en el escenario de un vídeoclip romántico y enamoran a toda España: '3 días para hacer un vídeo de 30 segundos, pero ha merecido la pena
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Freddy, frutero ecuatoriano de Santa Rosa: 'No me puedo quejar, he tenido buena acogida
- Oteros presenta un ERE para su red de Andalucía, incluyendo las cuatro tiendas de Córdoba y sus 15 trabajadores
- Una mujer de 42 años, herida tras un accidente entre un coche y un patinete en el Paseo de la Victoria de Córdoba