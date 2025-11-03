La UCO desvela que los pagos de Aldama a Koldo le valieron para "tener acceso al ministro Torres"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia CIvil sobre la compra de mascarillas por el Gobierno de Canarias destaca la "influencia" que tenía Koldo García con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes" a la trama, dice el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

"Estos contratos de material sanitario, enmarcados temporalmente en la crisis del covid-19 en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo García, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Aldama hacia Koldo García, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes", destaca el documento policial, que concluye: "Este pago recurrente permitía, por tanto, a Victor de Aldama, tener acceso al propio ministro".

En concreto, la participación de Torres se enmarca en un momento en el que la empresa que logró el pelotazo con las mascarillas, Soluciones de Gestión, reclamaba pagos al Gobierno de Canarias. Fue Koldo García quien se puso en contacto con Antonio Olivera, entonces exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres, para informarle de que la persona de la empresa que se encargaba del asunto era Íñigo Rotaeche.

Al no ponerse nadie del Ejecutivo canario en contacto con la empresa, Aldama recurre a los servicios de Koldo García. Así, los agentes han descubirto un mensaje enviado por Torres al asesor en el que dice que sabía que le había llamado, y que le devolvería la llamada "esa noche". Al mismo tiempo, le informaba de que se encontraba "con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad", en alusión, según la UCO, "a la Directora General de ese negociado, Ana María Pérez. De este mensaje Koldo extraería un pantallazo que le envía a Aldama", completa el documento policial.

Para realizar este informe sobre la contratación de las mascarillas, los agentes han utilizado la información recogida en dos teléfonos móviles y la grabadora incautados a Koldo García, además de la información contenida en los dispositivos de Víctor de Aldama y de sus socios Alfonso Serrano, Ignacio Díaz Tapia, César Moreno e Íñigo Rotaeche.

Negó vinculos con Aldama

En su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, Ángel Víctor Torres negó vínculos con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama: "No tengo trato con ese señor", respondió, negando las acusaciones de Víctor de Aldama. Rechazó haber cobrado o pedido 50.000 euros, como declaró el comisionista en el Tribunal Supremo.

También rechazó haber tenido contactos "con señoritas". "Lo que le puedo asegurar es que yo no he ido a ningún piso", dijo Torres en relación al supuesto piso que Aldama aseguró haber alquilado en la zona de Atocha en Madrid. Tampoco otorgó un trato de favor desde el Gobierno de Canarias a las empresas patrocinadas por el presunto "nexo corruptor".