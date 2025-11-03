CASO CERDÁN-ÁBALOS
'Miss Asturias' reconoce que Koldo pagó en nombre de Ábalos los 1.300 euros que debía de alquiler
Claudia García Montes ha defendido que no sabía que el exministro y su asesor hubieran realizado gestiones para que fuera contratada por la empresa pública Logirail
Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias de más de 30 años', ha reconocido este lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo que el exasesor de José Luis Ábalos le transfirió en 2019 en nombre del exministro de Transportes 1.300 euros tras conocerle en un mitin del PSOE en Gijón: "Debía dos meses de alquiler, [Ábalos] me vio llorando, me cogió por el brazo y me preguntó por qué estaba llorando. Le conté la situación y me dijo que me podría ayudar. Me pidió el número de cuenta, pero en vez de ingresármelo él me lo pagó Koldo García", ha asegurado.
Asimismo, tras reconocer que mantuvo una relación de amistad con José Luis Ábalos, ha rechazado que pidiera que la enchufaran en la empresa pública Logirail, y que no sabía que el exministro y su asesor hubieran realizado gestiones para que fuera contratada.
Precisamente, en su auto de procedimiento abreviado contra Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha incluido entre las irregularidades detectadas la contratación de esta mujer residente en Asturias por la empresa pública Logirail: "El aforado y su asesor García Izaguirre promovieron también la arbitraria contratación de Claudia Montes----, con quien mantenían alguna clase de relación personal previa".
El propio instructor destaca, al contrario que en el caso de la exnovia de Ábalos Jésica Rodríguez, que Claudia Montes "sí acudió regularmente a su puesto de trabajo", ya que prestó "sus servicios laborales en la referida empresa desde el año 2019 hasta el año 2022".
