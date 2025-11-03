Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El fiscal del caso por fraude de González Amador: "Nunca he llamado a un abogado para proponerle un pacto"

"Esos lo han filtrado"

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha señalado durante su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo que durante una reunión que mantuvo el 12 de marzo de 2024 con la fiscal Superior, Almudena Lastra, y el fiscal Julián Salto -asignado al caso de fraude del empresario Alberto González Amador-- esta se mostró muy enfadada con la noticia de la denuncia que se había presentado contra el empresario que había pulicado ese mismo día elDiario.es. “Esos lo han filtrado”, afirmó Lastra, lo que ha sido calificado de “despectivo” por Rodríguez porque se dirigía a los empleados de la Fiscalía General del Estado. Lea aquí la noticia completa.