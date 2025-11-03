En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El fiscal del caso por fraude de González Amador: "Nunca he llamado a un abogado para proponerle un pacto"
El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.
Ángeles Vázquez
El juicio del fiscal general concluyó poco de las 20 horas. Continuará este martes con las declaraciones de los directores de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Madrid. También está previsto que declaren la pareja y el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, atribuyó a la “animadversión” que dijo que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, tenía “al fiscal general del Estado, su antecesora y todos los fiscales con cargos de responsabilidad”, el malestar que mostró por la filtración de la denuncia del ministerio público contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Ángeles Vázquez
El juicio se suspende durante 10 minutos. Cuando se reanude declarará Diego Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El considerado mano derecha de Álvaro García Ortiz también estuvo imputado, pero el propio juez instructor, Ángel Hurtado, le levantó la condición.
Ángeles Vázquez
La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, desmintió uno de los argumentos de la defensa del fiscal general, que atribuyó el borrado de su teléfono a un protocolo del ministerio público. “No tengo obligación de borrar nada. Hay una guía y como fiscal Superior tengo que aconsejaban no utilizar el correo personal y se aconseja que los que no necesiten se vayan borrando, pero no por seguridad, sino por capacidad”, aseguró ante el tribunal que juzga a Álvaro García Ortiz.
Ángeles Vázquez
La fiscal jefa Superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguró ante el tribunal que juzga al fiscal general que había quedado con él en que sería ella la que haría la nota para desmentir la información. No sería cómo la que se publicó, aseguró, porque consideraba que “habría bastado con manifestar que era una conformidad” a propueta de la defensa, “como otras tantas”. “No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie”.
Cristina Gallardo
Sobre su conocimiento de que en Madrid recayó un asunto de fraude fiscal relacionado con la pareja de Ayuso, la fiscal Superior conoció la existencia de una investigación a Maxwell Cremona a través de una llamada de Pilar Rodríguez, que le dijo que la noticia le venía del número dos de la Secretaria General Técnica Diego Villafañe. Su jefe de prensa lo conoció el día 12 de marzo, cuando lo publicó elDiario, y le mandó un mensaje. "Socorro. ¿Esto es nuestro? Ese mismo día supo por el propio fiscal Salto que ese asunto terminaría previsiblemente en conformidad.
Ángeles Vázquez
“Ninguno sabíamos que era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera sabía que tenía pareja”, explicó la fiscal jefa Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró como testigo en el juicio del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Aseguró que el 7 de marzo la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le hizo una dación de cuenta en el que le informaba de la denuncia de delito fiscal contra Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González Amador.
Cristina Gallardo
Comienza el interrogatorio a Almudena Lastra, fiscal Superior de Madrid que acude como testigo al juicio en el Tribunal Supremo
Cristina Gallardo
El abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, ha puesto en evidencia que del listado de 499 personas de la Fiscalía de Madrid que según la defensa que pudieron tener acceso a los correos y el resto del expediente presuntamente filtrado a la prensa --a través de la carpeta de guardia--, él ha encontrado una treintena de errores, entre ellos que dos de las personas del listado han fallecido, personas en excedencia, jubilados etc. Rodríguez ha asumido que pueden existir errores, pero que se trata del recurso del que disponen y que dispone de la Comunidad de Madrid.
Cristina Gallardo
"Esos lo han filtrado"
La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha señalado durante su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo que durante una reunión que mantuvo el 12 de marzo de 2024 con la fiscal Superior, Almudena Lastra, y el fiscal Julián Salto -asignado al caso de fraude del empresario Alberto González Amador-- esta se mostró muy enfadada con la noticia de la denuncia que se había presentado contra el empresario que había pulicado ese mismo día elDiario.es. “Esos lo han filtrado”, afirmó Lastra, lo que ha sido calificado de “despectivo” por Rodríguez porque se dirigía a los empleados de la Fiscalía General del Estado. Lea aquí la noticia completa.
