Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas el 29-O

La periodista que declara el lunes ante la jueza de Catarroja recibió un mensaje de wasap con las imágenes del Magro desbordado emitidas por À Punt

Video de À Punt de las inundaciones en Utiel el 29-O

À Punt

Francesc Arabí

La comida y sobremesa del president Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro duró casi cuatro horas. Entre las 17:37 y las 17:40, Mazón habló con la exconsellera Salomé Pradas y vio un video de las inundaciones de Utiel, recibido por Vilaplana en su wasap, según ha sabido Levante-EMV.

Desde ese momento, Mazón efectuó o recibió ocho llamadas, según la lista del tráfico de su móvil remitida por Presidencia a las Corts y a la jueza de la dana: habló cuatro veces con Pradas, tres con el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, y una con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

El primer contacto de Mazón con Pradas se produjo a las 17:37. El jefe del Consell le devolvió la llamada, después de que más de una hora antes (concretamente a las 16:29) no le había cogido el teléfono. Tampoco lo había hecho a las 12:52 horas, tras decretar Emergencias las alertas hidrológicas en el Magro y el Poyo. La conversación telefónica entre presidente y exconsellera duró dos minutos, tiempo en el que la primera informó al presidente del estado de la situación. La responsable de Emergencias estaba al frente del Cecopi y había decretado un primer receso que dejó desconectados a los comparecientes en remoto.

Tras ese primer contacto telefónico con Pradas, Maribel Vilaplana le enseñó un video que acababa de recibir por wasap con imágenes de las inundaciones en Utiel, a donde se había desplazado la UME, según ha podido comprobar este periódico. Ese video había sido emitido por À Punt en el informativo de mediodía y colgado en sus redes sociales. Las imágenes acompañaban unas declaraciones que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, hizo en directo a la televisión pública, por conexión telefónica, y en las que mostraba su impotencia tras el desbordamiento del río Magro.

Pese al visionado del video, la comida prosiguió en el restaurante de El Ventorro hasta las 18:30 o 18:45, según los datos revelados por la propia periodista en su carta abierta. Cabe recordar que en Utiel fallecieron 6 personas como consecuencias de la crecida del río Magro.

Vilaplana testifica el lunes

La periodista Vilaplana ha sido citada a declarar en el juzgado este lunes 3 de noviembre. Como testigo y, por tanto, bajo juramento o promesa de decir verdad. En su carta abierta del pasado septiembre, que corregía su primera versión (de noviembre de 2024), aseguró que “en un momento determinado el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Yo seguí en el restaurante completamente ajena a esas comunicaciones (…) y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Actué, como siempre he hecho, desde la discreción y el respeto que me caracterizan”. Es una de las reflexiones de su ‘carta abierta’ en la que omitía que salieron juntos de restaurante y se dirigieron al aparcamiento Glorieta-Paz, donde Vilaplana tenía el coche aparcado, según contó en exclusiva Levante-EMV.

