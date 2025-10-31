DANA
El PP deja en Mazón su decisión de dimitir y apoya el derecho de las víctimas a protestar
En una entrevista en La Sexta, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho que los afectados "tienen que poder decir lo que quieren" y "en los términos en los que consideren"
EFE
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado este viernes en manos del president de la Generalitat, Carlos Mazón, su posible decisión de dimitir, tras los abucheos que recibió el miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la dana.
"La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el debe decidir su futuro político", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.
Todo ello después de que Mazón afirmara el jueves que se hacía cargo de lo sucedido en el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda".
En una entrevista en La Sexta, Muñoz -que también estuvo presente en el funeral, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo- ha dicho que las víctimas "tienen que poder decir lo que quieren" y "en los términos en los que consideren".
"Lo que tiene que prevalecer es que las víctimas siempre puedan decir lo que consideren y expresar su dolor como crean oportuno", ha agregado la portavoz, quien ha añadido que también tienen derecho a buscar culpables.
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
- Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba