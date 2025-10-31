Tribunales
La jueza acuerda unir a la causa de la dana el listado de llamadas de Mazón del 29-O
La Audiencia de València rechaza nuevas diligencias sobre Forata y Buseo pedidas por una acusación
Laura Ballester
El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha incorporado a la causa las llamadas que hizo Carlos Mazón el 29 de octubre y que entregó Presidencia de la Generalitat a las Corts Valencianes, para ser incluidas en la comisión de investigación sobre la dana. La magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra dictó una providencia en la que acordaba pedir a las Corts Valencianes el listado de llamadas del 29 de octubre del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
El listado de llamadas se ha incorporado a la causa tras remitirlo las Corts Valencianes y el PSPV, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). La petición directa de las llamadas de Carlos Mazón el 29 de octubre se produjo antes de la testifical de la periodista que comió con el jefe del Consell, cuya citación se ordenó la pasada semana en un auto por la sección segunda de la Audiencia de Valencia, a cuyo contenido aludió la instructora.
"El listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público", razona la magistrada de Catarroja para justificar la petición. Y añade que "en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi [el cerebro de la emergencia] del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas, a la sazón consellera [responsable] de Emergencias, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón". La magistrada recuerda que "se aportó por la defensa de la exconsellera un acta notarial con capturas de pantalla del móvil de Salomé Pradas" al tiempo que "en la comisión de investigación de las Corts, por Presidencia de la Generalitat se aportó un listado de llamadas del president Carlos Mazón, entre las que se encontrarían las que tuvieron lugar con quien fue en su día consellera".
El TSJCV también ha remitido un auto por el que la Audiencia de Valencia desestima el recurso de apelación de una acusación particular relativa a su petición de información sobre los embalses de Forata y Buse. Y una diligencia de Ordenación (DIOR) de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3) sobre la presentación de los informes del servicio de teleasistencia y la unión al procedimiento principal y su traslado a las partes de un informe de la Policía Nacional sobre uno de los fallecimientos de la dana.
