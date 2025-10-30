El Comité Regional del PSOE ratifica por unanimidad a Gallardo como candidato: "Prevalece la presunción de inocencia"

El Comité Regional del PSOE de Extremadura ha ratificado este miércoles por unanimidad a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Presidencia de la Junta para las próximas elecciones autonómicas pese a su procesamiento por el caso David Sánchez. "En democracia, y en un estado de derecho, prevalece la presunción de inocencia", ha justificado el secretario de Organización del partido, Manuel Mejías. "El PSOE sale unido a ganar. No hay ninguna duda: Miguel Ángel Gallardo Miranda es el candidato y será el próximo presidente de Extremadura", ha reiterado.

El candidato socialista está procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias y el juicio está pendiente de fecha en la Audiencia Provincial de Badajoz. La acusación popular, liderada por Manos Limpias, pide tres años de cárcel para David Sánchez y Gallardo, además de 15 años de inhabilitación como cargo público para este último. Gallardo sin embargo defiende su inocencia y ha solicitado su absolución, negando haber cometido irregularidades y calificando el proceso como parte de una campaña orquestada por PP y Vox para desprestigiar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE.

Candidato sin primarias

La Ejecutiva regional aprobó este martes por unanimidad solicitar la "excepcionalidad" para que el proceso de primarias que según los estatutos del PSOE debería celebrarse para elegir al candidato no se lleve a cabo y directamente se proclame al secretario general. El motivo, aducen, no es otro que la imposibilidad material de poder cumplir los plazos ante la premura de la convocatoria anticipada de elecciones: el desarrollo de las primarias se extendería unas cinco semanas y los partidos solo tienen 20 días para presentar sus listas a la Asamblea.

En una reunión extraordinaria convocada este miércoles, el Comité Regional ha ratificado también por unanimidad la propuesta de la Ejecutiva, que ya cuenta con el respaldo de Ferraz. El precedente más cercano es el de Ángel Gabilondo, que en el año 2021 también fue proclamado candidato del PSOE a la Asamblea de Madrid sin primarias después de que Isabel Díaz Ayuso decidiera adelantar las elecciones autonómicas.

Presunción de inocencia

Cuestionado por la influencia que el proceso judicial de Gallardo puede tener en el resultado electoral, Mejías ha señalado que "en democracia y en un estado de derecho debe prevalecer la presunción de inocencia, salvo que seas del PP: ellos reclaman justicia solo para los suyos, mientras linchan públicamente al adversario político", ha criticado.

El secretario de Organización ha reiterado que para el resultado del PSOE "la mejor encuesta será la del 21 de diciembre" y ha cerrado filas en torno al secretario general. "Por mucho que ataquen a nuestro candidato no van a conseguir derribarlo. Los ataques del PP tendrán una amplia respuesta en las runas, una mayoría de votos que cambiará el rumbo y cerrará esta etapa de retroceso", ha pronosticado.

"El PSOE sale unido a ganar, y vamos a ganar las elecciones como lo hicimos en 2023. Guardiola nunca ha ganado nada, es presidenta por un acuerdo con Vox y fue candidata gracias al dedo divino de Génova, por eso actúa por los intereses de Feijóo. Y frente a la Guardiola de Vox y Génova está Gallardo, con seis mayorías absolutas en su ciudad y dos primarias internas", ha señalado.

El secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías. / PSOE de Extremadura

Campaña "limpia"

El secretario de Organización ha informado además sobre la composición del Comité de Campaña del PSOE de Extremadura, ratificado por el Comité Regional y que está compuesto por las siguientes personas:

Manuel Mejías, coordinador general

Eva Pérez, responsable de Programa Electoral y Comunicación

Juan Ramón Ferreira, responsable de Estrategia y Acción Electoral

Virginia Borrallo, responsable de Movilización

Julio Rodríguez y Jorge Amado, responsables del Día D

Jana Cintas, responsable de Asesoría Jurídica

Federico González, responsable de la Campaña Joven

Laura Sánchez, responsable de Igualdad

Según Mejías, Gallardo afrontará "una campaña limpia, cercana y centrada en los problemas reales de la gente". "No esperen de este partido una campaña sucia basada en bulos y mentiras, para eso ya está el PP. Nosotros hablaremos de Extremadura, de su gente y de su futuro", ha afirmado. En cuanto a las listas a la Asamblea, estarán cerradas antes del 17 de noviembre y el secretario de Organización avanza que serán "un reflejo de la sociedad extremeña, con personas comprometidas en devolver a esta tierra lo que nunca debió perder con el gobierno del PP".