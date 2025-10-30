Comisión del caso Koldo, en directo: última hora sobre Pedro Sánchez en el Senado

En Directo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.
Acompañantes en la sala y Bolaños a distancia
Sánchez acudirá escoltado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y su asesor en el Gabinete de la Presidencia Iván Yustos, quienes se sentarán al fondo de la sala. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también lo acompañará, aunque en su caso seguirá la comparecencia desde la sala del Gobierno habilitada en la Cámara Alta.
Sin anticipar la estrategia que seguirá el jefe del Ejecutivo para evitar dar pistas, sus colaboradores apuntan que se “toreará” en función del quién y el cómo. “Hay distintos tipos de interrogatorios”, apuntan para dar más importancia al estilo que decidan seguir los populares que al senador encargado de materializarlo.
Sánchez ajustará su interrogatorio a la documentación remitida por el PSOE al Supremo
Los colaboradores de Pedro Sánchez tratan de normalizar una comparecencia por la que solo ha pasado antes otro presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, lo hizo en unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales, al producirse en el marco de la comisión de investigación por los atentados del 11-M. Por ello, en Moncloa subrayan que el jefe del Ejecutivo asume este trance “con tranquilidad”. Como parte de “un circo del PP” con el que llevan al terreno de la “refriega política” un presunto caso de corrupción investigado también en los tribunales. No obstante, lo ha preparado a conciencia. (Seguir leyendo)
Bolaños ya en el Senado
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya está por el Senado para acompañar al presidente en la comparecencia
Las incógnitas que Sánchez debe despejar en el Senado
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el patrimonio de los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, para determinar si cobraron de adjudicaciones de obra, fue determinante para que el PP citara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El objetivo pasa porque, como máximo responsable del partido socialista, aclare cómo se hacían los pagos, quién podía recibir efectivo y si, para ello, la formación política disponía de una supuesta caja B. (Seguir leyendo)
Expectación en el Senado ante el regreso de Sánchez
En el Senado, expectación mediática para la comparecencia del presidente. Más de 270 representantes de medios de comunicación acreditados.
En los pasillos de la Cámara Alta ya se entremezclan los periodistas, reporteros gráficos y personal del Senado con algunos miembros del equipo del presidente que ya han llegado.
Sánchez espera contrarrestar al PP marcando perfil institucional
Pedro Sánchez tiene previsto responder a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios marcando perfil institucional y de este modo contrarrestar un interrogatorio del PP que en Moncloa esperan que sea "sucio". Sánchez responderá ante los senadores a petición del PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, y será interrogado por las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán -los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, elegidos por el propio Sánchez- y el exasesor Koldo García. Los tres están siendo investigados por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción mediante el cobro de mordidas a empresas y Cerdán se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado mes de junio.
El PP interrogará a Sánchez sobre el "origen" del dinero en metálico que circulaba en la sede del PSOE
El PP buscará acorralar a Pedro Sánchez con todas las investigaciones abiertas en torno al Gobierno, el PSOE y su familia con el objetivo de retratarle como el "número uno de todas las tramas de corrupción", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha citado a Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo de la Cámara Alta -donde tiene mayoría absoluta- para que aclare el "origen" del dinero en metálico que circulaba por la sede del PSOE y que no tiene "respaldo documental", según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Eso sí, alberga pocas esperanzas de que "diga la verdad", según fuentes de la cúpula del PP.
En 'Génova' señalan que formularán a Sánchez las preguntas que le haría "mucha gente" en la calle, como cuál es el "origen" del dinero en billetes grandes que se distribuía en Ferraz en sobres. A su juicio, las recientes declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos apuntan a una posible contabilidad b del PSOE y traen a la memoria las "bolsas de basura llenas de billetes" en Ferraz de las que hablaba la empresaria Carmen Pano, según fuentes de la formación.
Pedro Sánchez, citado a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos parlamentarios, salvo el PNV y BNG. Todos los partidos dispondrán de al menos 50 minutos para preguntar al jefe del Ejecutivo y el PP será el último en interrogarle.
Esta comisión de investigación, que lleva trabajando más de un año y medio, ha celebrado ya casi 90 comparecencias.
El orden de intervención será de menor a mayor representación, es decir, que el PP será el último en preguntar al presidente del Gobierno.
