Comisión del caso Koldo, en directo: última hora sobre Pedro Sánchez en el Senado

El PP interrogará a Sánchez sobre el "origen" del dinero en metálico que circulaba en la sede del PSOE

El PP buscará acorralar a Pedro Sánchez con todas las investigaciones abiertas en torno al Gobierno, el PSOE y su familia con el objetivo de retratarle como el "número uno de todas las tramas de corrupción", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha citado a Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo de la Cámara Alta -donde tiene mayoría absoluta- para que aclare el "origen" del dinero en metálico que circulaba por la sede del PSOE y que no tiene "respaldo documental", según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Eso sí, alberga pocas esperanzas de que "diga la verdad", según fuentes de la cúpula del PP.

En 'Génova' señalan que formularán a Sánchez las preguntas que le haría "mucha gente" en la calle, como cuál es el "origen" del dinero en billetes grandes que se distribuía en Ferraz en sobres. A su juicio, las recientes declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos apuntan a una posible contabilidad b del PSOE y traen a la memoria las "bolsas de basura llenas de billetes" en Ferraz de las que hablaba la empresaria Carmen Pano, según fuentes de la formación.