"Esto es un circo", "una comisión de difamación": Las frases destacadas de Pedro Sánchez en el Senado

Pedro Sánchez comparece este jueves en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, convirtiéndose en el segundo presidente de Gobierno obligado a responder a las preguntas de una comisión, después de que José Luis Rodríguez Zapatero hiciera lo propio en 2004 en la comisión que investigaba el 11M.

En un duro interrogatorio plagado de rifirrafes con la oposición, el líder socialista ha defendido la legalidad de la financiación del PSOE después de las últimas imágenes de sobres con dinero en efectivo; ha asegurado desconocer la vida personal de Ábalos y ha cargado contra la comisión de investigación del Senado: "Esto es un circo".

"Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos, siempre con factura, como secretario general del PSOE".

"Si usted me pregunta si es normal que se liquide en efectivo, siempre y contra la factura todo lo que representen adelantos por parte de responsables del PSOE, yo lo veo normal, siempre dentro de los límites de la realidad".

"En el PSOE no existen sobresueldos, lo que hay es que los altos cargos, como es mi caso, lo que hacemos es aportar parte de nuestro sueldo a financiación regular de la organización. Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos".

"Ábalos fue una persona de mi máxima confianza política, las cualidades políticas de Ábalos nada tenían que ver con sus hábitos y cotidianidad que yo desde luego desconocía".

"Los hábitos personales [de Ábalos] que hemos conocido en esas grabaciones, no solo me decepcionan sino que me repugnan".

"Esta es una comisión de difamación, no de investigación".

"Yo creo que esto es un circo, más que una comisión".

"El señor Feijóo ocultó al Senado su sueldo real a este grupo, declaró su sueldo base como senador mientras ingresaba casi 40.000 euros de gastos por representación y otros 32.000 euros por presidir su grupo. Es decir un sobresueldo 72.000 euros que ocultó incumpliendo el reglamento de esta cámara".

"Cuando el fango se seque, se verá la verdad, y la verdad es que este es un Gobierno limpio y cuando ha visto el mínimo atisbo de corrupción, lo que ha hecho es actuar con la máxima contundencia, cosas que no han hecho Gobiernos anteriores en el pasado".

"La anterior administración no ha superado la moción de censura del año 2008 ni en términos políticos ni en términos psicológicos".

"La corrupción sistémica que el PP llevó a todas las administraciones acabó en 2008 con la moción de censura".

"La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. No recuerdo cuántas ocasiones habrá hablado con él, pero le aseguro que fueron las mínimas posibles".

"Por supuesto que mi mujer no tuvo nada que ver con el rescate de Air Europa".

