Protestas contra Mazón en la calles de Valencia: 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas

Ni olvido ni perdón. El centro de València se ha convertido en el escenario de una nueva protesta contra Carlos Mazón por la gestión de la dana y en recuerdo a las 229 víctimas de la tragedia. Minutos antes de que arranque la manifestación convocado por Acord Social Valencià para homenajear a las 229 personas que perdieron la vida hace un año. Los organizodores del acto han desplegado en el suelo 229 mantas térmicas para recordar a los fallecidos ante la mirada de decenas de turistas que han seguido con respeto la acción reivindicativa.

Los asistentes están ahora punto de recorrer a pie la distancia que separa la Generalitat de El Ventorro, restaurante en el que pasó parte de las horas más críticas de la Dana el presidente de la Generalitat con la periodista Maribel Vilaplana.

D.A.San José

Beatriu Cardona, portavoz de Acord Social Valencià, ha lamentado la actuación de Mazón durante el día 29 de octubre. “Para Acord Social es muy importante tener un acto de homenaje a las víctimas y denunciar la negligencia criminal” del presidente de la Generalitat, ha subrayado.

Cartel anuncidor de la manifestación / L-EMV

En la jornada de hoy se conmemora que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales en Valencia y decenas de miles de damnificadas. Un día que el Gobierno valenciano ha acordado que sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer año de la dana.

Funeral de Estado

Este miércoles por la tarde se celebrará el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana al que asistirán las principales autoridades del país y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos. El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.