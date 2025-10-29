Pradas reclama que se sepa "toda la verdad" del 29-O, incluido dónde estaba Mazón

Que se sepa "toda la verdad". Es una de las peticiones que trasladan fuentes del entorno de la exconsellera de Justicia de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, quien el 29 de octubre de 2024, hace justo un año, estaba al frente del Cecopi para coordinar la respuesta a unas lluvias que acabaron provocando una barrancada con 229 fallecidos. En su reclamación, recogida en una conversación en el medio digital Artículo 14, se incluye conocer "dónde estaba Mazón en las horas más críticas", con quien habló hasta en siete ocasiones en distintas llamadas un total de 12 minutos y 42 segundos.

Pradas, junto a la entonces consellera de Turismo, Nuria Montes, fueron las dos únicas salidas que hubo del pleno del Consell tras la catástrofe del 29-O. Es también una de las dos únicas imputadas en la causa judicial junto a su ex número 2, Emilio Argüeso.

Un año después, fuentes del entorno de la exconsellera transmiten a Artículo 14, un medio digital de carácter estatal, que tras unos meses complicados con su salida del Ejecutivo autonómico ha vuelto a trabajar, ejerciendo la abogacía y recuperando la docencia en la universidad en Castellón, que no se considera una "víctima" y que su objetivo es que se conozca "toda la verdad".

"Las víctimas se merecen que se sepa toda la verdad", indican sobre un día en el que sigue habiendo numerosas incógnitas. Entre ellas, todo lo relacionado con la actuación del president Carlos Mazón. "¿Dónde estaba en las horas más críticas de la emergencia?", es una pregunta que recoge Artículo 14 que se realizan de Pradas (y su entorno) un año después y que señalan que ella desconoce, aunque insiste en que la exconsellera estuvo "al pie del cañón" ejerciendo sus competencias "desde el minuto uno" y también "después de la dana".

Lo que sí que se sabe, por el registro de llamadas presentado por la exconsellera ante notario, es que hablaron hasta en siete ocasiones con una duración total de 12 minutos y 42 segundos. En una de estas, indican fuentes del entorno de Pradas, le trasladó que la situación "era muy fea". Según el medio digital, esto fue "a partir de las siete de la tarde" y que fue entonces cuando el president "reaccionó", llegando al Cecopi a las 20:28 horas.

Reunión del Cecopi, en la madrugada del 30 de octubre. / Levante-EMV

La primera conversación que tienen Mazón y Pradas "a partir de las siete de la tarde" según el listado de llamadas entregado es a las 19:43 minutos. No hablaban desde las 18:30 horas, casi una horas atrás. Entre medias, la exconsellera intentó contactar con su entonces jefe hasta en dos ocasiones, dos llamadas a las 19:10 y 19:36 que no obtuvieron respuesta por parte del president. Una de ellas, indican fuentes del entorno de la exconsellera, era para informarle de la decisión de mandar el Es-Alert, remarcando que, pese a ello, "no se esperó a nadie para tomar la decisión”.

"Al pie del cañón"

Fuentes de su entorno reivindican que Pradas estuvo "donde tenía que estar" en ese momento y "al pie del cañón", e incluso los días de después, cuando visitó algunos de los municipios afectados por la dana como Benetússer, Carlet, Utiel o Chiva y trasladan algunas de las quejas que ya indicó la exconsellera señalando a la falta de avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar: "¿Por qué no informó al Cecopi del desbordamiento del caudal y de la peligrosidad del barranco del Poyo?".

Esa falta de información de los organismos estatales es una de las líneas sobre las que se basa la defensa de Pradas (la otra es señalar a los técnicos) a pesar de que el Plan de Emergencias señala que la responsabilidad de vigilar los barrancos cuando se activa el Plan de inundaciones era de la Generalitat y de que los vídeos grabados por Emergencias aquel día demuestran que por la mañana la exconsellera ya tenía sus ojos puestos en la rambla que finalmente acabó provocando el mayor daño mortal.