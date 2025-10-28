Sara Fernández

Nogueras: “El señor Sánchez no puede gobernar, porque no tiene mayoría”

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha confirmado que no seguirán negociando bajo ningún concepto con el Gobierno de España y se ha preguntado si Sánchez va a seguir en el poder sin tener mayorías. “El señor Sánchez, el PSOE y Sumar pueden quedarse en el poder, pero lo que no pueden es gobernar. Seguiremos defendiendo a Cataluña, lo que no podemos hacer es seguir negociando con el Partido Socialista y el Gobierno, porque no tiene ningún sentido llegar a acuerdos y que estos no se cumplan. ¿Se va a mantener en el poder el señor Sánchez? Y si lo hace, ¿Cómo lo va a hacer? Porque no tiene mayoría”, ha avisado Nogueras, en una entrevista en Mediaset.