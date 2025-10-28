Marlaska explica este martes en el Congreso el uso de los gastos reservados de Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá este martes en la Comisión de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso de los Diputados -conocida también como comisión de secretos oficiales- para informar del uso que hace su ministerio de estos fondos. Lo hará a petición propia, después de que el PP solicitara explicaciones tanto a él como a otros dos ministros.

La intervención del ministro, que será a puerta cerrada, llega casi tres años después de la última vez que compareció ante este órgano, el 8 de noviembre de 2022, a pesar de que la Ley reguladora de la utilización y control de estos créditos obliga a los ministros que tengan asignadas partidas de gastos reservados a informar semestralmente a la comisión de la Cámara Baja sobre la aplicación y uso de los dichos fondos, tal y como establece el artículo 7.2 de la citada norma, según informa Servimedia.

El PP solicitó la comparecencia de Marlaska para dar explicaciones el pasado 7 de octubre, además de las de los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles. El primero aún no ha comparecido en la comisión para rendir cuentas sobre estos gastos, mientras que Robles lo hizo el 16 de diciembre de 2022.

Un día después, el pasado 8 de octubre, el ministro del Interior solicitó comparecer, a petición propia, ante la comisión, fijándose para ello este martes a las 13:00 horas.

Así, Marlaska deberá rendir cuentas del uso de los 7.374.610 euros que los Presupuestos Generales del Estado asignan a su departamento. Una cantidad que no ha variado desde 2018, año en el que aumentó un millón.

En el caso del Ministerio de Defensa, la cantidad de la que dispone para estos gastos reservados es de 500.000 euros, importe que se mantiene desde 2011, cuando se redujo de los 512.000 con los que contaba en 2010. Por último, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dispone de 186.310 euros, cantidad que no se ha modificado al menos desde 2008. Además de estos tres ministerios, el CNI también cuenta con fondos asignados para gastos reservados, concretamente 19.800.000 euros.

La Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados está presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol y los diferentes grupos parlamentarios están representados con un diputado: Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), María José Rodríguez de Millán (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Mìriam Nogueras (Junts), Maribel Vaquero (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Néstor Rego (BNG).