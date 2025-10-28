Así será la consulta a la militancia de Junts para romper con el PSOE: pregunta y fechas

"Está de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos y compromisos". Esta será la pregunta que la dirección de Junts someterá a votación de la militancia. El consejo nacional de los posconvergentes activará los mecanismos internos necesarios para convocar la consulta en una reunión esta misma tarda. La cita está convocada para las siete y media de la tarde, y se realizará en formato híbrido, la dirección se encontrará en la sede de la formación en Barcelona y el resto de miembros se conectarán de forma virtual.

La votación empezará mañana miércoles y se alargará hasta las seis de la tarde del jueves, momento en el que el partido comunicará el resultado final. Al ser una votación telemática, se espera un recuento prácticamente automático. El mismo jueves, pero por la mañana, Sánchez está citado a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

La formación ya usó la vía de la consulta interna para refrendar el pacto de investidura en noviembre de 2023. En aquel momento, un 86,16% de los militantes votaron a favor de abrir una negociación con Pedro Sánchez, en la que participaron un 67% de la militancia.

Anteriormente, en 2022, Junts también sometió a votación de la militancia la decisión de si abandonaba el Govern de Pere Aragonès. Entonces la opción de la salida ganó por un estrecho margen, un 55% votó a favor frente a un 42% que se decantó por quedarse, y dejó heridas en el partido.

En aquel momento, sin embargo, el partido estaba dividido. La entonces presidenta de la formación, Laura Borràs, era abiertamente partidaria de romper el acuerdo, mientras que Jordi Turull, entonces ya secretario general, no se pronunció públicamente, pero también era más próximo a la salida. Puigdemont, que no tenía cargo orgánico pero era líder 'moral' de la formación, también quería romper el acuerdo con los republicanos. En cambio, la mayoría de consellers de Junts quería quedarse. Jaume Giró fue el más explícito en este sentido.

Ahora la situación es diferente. Internamente, el sentimiento mayoritario es que el PSOE no ha cumplido y que la mesa de negociación que se abrió en Suiza no da mucho más de sí. Este lunes la ejecutiva del partido decidió romper con Sánchez por unanimidad.