Josep Lanuza | El consultor exsocialista que susurra al oído del ‘president’ Mazón

No hay mejor consejero en las lides contra contrarios políticos que antiguos peones de tus rivales. Saben de las estrategias, permiten adelantarse e incluso dejar descolocados a los rivales. Bien lo sabía el presidente de la Generalitat de 1995 a 2002, Eduardo Zaplana, que fichó al experimentado exsocialista Rafael Blasco, primero como estratega, después como conseller. Salvando la distancia y diferencias de perfil entre algunos personajes, es lo que ha hecho Carlos Mazón, cuya carrera política arrancó con Zaplana, con el fichaje de un politólogo que ha ido ganando predicamento a su lado, Josep Lanuza Navarro. Es el consultor contratado por el Partido Popular desde antes de la dana que susurra a los oídos de Carlos Mazón la estrategia política a seguir. A él se le atribuye buena parte de la responsabilidad de la batalla de relatos de estos meses, que ha pasado por culpar a agencias estatales de las consecuencias de la dana.

Acompañaba a Mazón a su llegada al Cecopi

Josep Lanuza es el asesor que acompaña a Carlos Mazón a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024, diecisiete minutos despues del Es Alert de las 20.11 horas que investiga la jueza de la dana, al considerarlo "tardío y erróneo". Lanuza también ha saltado al primer plano de la actualidad, algo poco habitual en estos perfiles que prefieren la discreción, tras la información publicada por Levante-EMV que revela que Mazón fue consciente de la dimensión del drama del día de la dana cuando alrededor de las 20 horas llegó al Palau y Lanuza le informó: "Presidente, hay muchos muertos".

Pero ¿quién es Josep Lanuza? De este estratega aseguran las crónicas periodísticas que es un experto en contramarketing y comunicación política, en contrarrestar relatos. Una especie de sherpa especializado en crisis políticas, pero también en "campañas sucias"pensadas y ejecutadas para desincentivar el voto en la izquierda, como demostró una investigación periodística en 2019-2020.

Colaborador del "especialista en ganar elecciones imposibles"

Unas lides en las que se forjó junto a uno de los consultores más conocidos en el panorama español actual, Aleix Sanmartín, al que algunas fuentes sitúan ahora asesorando a Alberto Núñez Feijóo. Sanmartín presume en su página web de ser "el máximo especialista en ganar elecciones imposibles". Se atribuye los éxitos de Salvador Illa (PSC) en Cataluña y los de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) en Andalucía. Y "asesoramientos" al recientemente fallecido presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara (PSOE), al de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), y al valenciano Ximo Puig (PSPV), para quien hizo trabajos en 2014 para acceder a la secretaria general de los socialistas valencianos y también en la precampaña electoral autonómica de 2019.

Campaña para promover la abstención

Precisamente en 2019, cuando Sanmartín y Lanuza asesoraban a Pablo Casado, entonces presidente del PP, eldiario.es destapó la contracampaña que Lanuza diseñaba, según admitieron a nivel personal, para incentivar la abstención a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con mensajes a favor de Íñigo Errejón través de redes sociales. Una estrategia dirigida a desmovilizar el voto de izquierdas.

Concejal díscolo en Alboraia y expulsado del PSPV-PSOE

Un voto por el que Josep Lanuza peleó durante su paso por la política años antes como concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Alboraia, donde protagonizó episodios convulsos. En julio de 2009, la secretaria de organizacion del PSOE, Leire Pajín, expulsó a cuatro concejales del grupo socialista de Alboraia. Lanuza era uno de ellos. Una decisión motivada porque aprobó junto a sus tres compañeros un cambio de portavoz municipal, a espaldas de la gestora que había nombrado el partido, para fulminar a Josep Moratal, cabeza de lista en las municipales de 2007, y colocar a Lanuza. Pajin decidió la expulsion definitiva de los ediles por faltas muy graves. y el PSPV les exigió que dejaran el acta, pero los concejales díscolos pasaron al grupo de no adscritos.

Presidente del Consell de la Joventut de 2003 a 2005

Antes de esta turbulenta experiencia política local, Josep Lanuza fue presidente del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005. Un cargo al que accedió como representante del Moviment Escolta Valencià. Una etapa también complicada. El propio Lanuza denunciaba en las páginas de Levante-EMV los impagos del Consell de Francisco Camps. En aquella época Lanuza estuvo cerca de la estela de Mazón, que fue director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) de la Generalitat de 1999 a 2003.