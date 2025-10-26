Ley Enjuiciamiento Criminal
El Gobierno aprobará este martes la ley que atribuirá la instrucción penal a los fiscales y limitará la acusación de partidos políticos
Presenta un nuevo intento de reforma de la Lecrim que ya han intentado varios ministros del PSOE y el PP
El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal - conocida como Lecrim- para otorgar la instrucción penal a los fiscales y limitar la acción popular que ejercen los partidos políticos en muchas de las causas que a día de hoy cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del Gobierno el Consejo de Ministros de este martes tiene sobre la mesa la reforma de esta norma en lo que supone un nuevo intento de arrebatar la instrucción a los jueces –que quedarían únicamente como garantes de derechos fundamentales a lo largo del proceso– y atribuirsela al Ministerio Fiscal, al igual que ya ocurre en países de nuestro entorno.
Se trata de un proyecto que ya intentaron anteriormente ministros del PSOE como Francisco Caamaño o Alberto Ruiz Gallardón -del PP- , y en último término y en último término el actual magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, aunque ninguno de sus proyectros llegó a ser aprobado.
