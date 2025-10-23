Yolanda Díaz da marcha atrás en la petición de dimisión de Isabel Rodríguez: "No va de personas, da igual una ministra que otra"

Yolanda Díaz trata de desactivar el último conflicto abierto en el Gobierno de coalición y da marcha atrás en la petición de dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Ejecutivo defendió este jueves que el problema en esta materia "no va de personas" y que "da igual una ministra que otra", considerando que las diferencias son "políticas".

Este martes, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, aseguró que Rodríguez "debería dejar paso" si no era capaz de impulsar "medidas valientes", criticando su falta de propuestas y afeando el anuncio que hizo la semana pasada en el Congreso de un número de teléfono sobre información sobre vivienda.

En una entrevista en La hora de La 1 este jueves, Yolanda Díaz hizo una enmienda a la totalidad a estas afirmaciones: "No es un problema de personas", aseguró, preguntada por esta petición de dimisión. La vicepresidenta defendió que existe "una diferencia entre la gestión que hace de la vivienda en España, el PSOE, y la que quiere Sumar. Y da igual que sea una ministra o que sea otra".

Preguntada de nuevo si respaldaba o no la salida de Isabel Rodríguez del Ministerio de Vivienda, volvió a enfriar la idea: "A mí las personas me pueden caer más simpáticas o menos simpáticas, pero yo escribo papeles y las diferencias son en políticas públicas", apuntó.

Acuerdo sobre vivienda

El socio minoritario de Gobierno quiere hacer bandera con la vivienda dentro del Gobierno, y por esto celebró la semana pasada una minicumbre de sus ministros para presentar un real decreto en esta materia, en un acto institucional desde el Ministerio de Derechos Sociales. Esta medida invadía de plano las competencias tanto del Ministerio de Vivienda como del Ministerio de Hacienda, puesto que incluía reformas fiscales para desincentivar la obtención de ingresos mediante rentas inmobiliarias.

"Estoy convencida de que vamos a alcanzar un acuerdo porque es el principal problema que tiene España", aseguró la vicepresidenta segunda, pese a que Sumar lleva días lamentándose por no haber recibido respuesta a su paquete de medidas por parte del ala socialista del Gobierno. Díaz volvió a hacer un llamamiento a la negociación al PSOE. "Hemos presentado un real decreto", comenzó. "Ahí lo tienen. Que le digan a los españoles que no quieren arreglar el problema de la vivienda".

Díaz lanzó directamente la petición al socio mayoritario: "Ahora, yo le pido con todo el cariño a los compas del PSOE que discutamos sobre las políticas públicas y no sobre si son constitucionales o no, porque ya lo hicimos", defendió. Se refería así a las dudas expresadas en el ala socialista sobre la posibilidad de intervenir la vivienda, por ser competencias autonómicas; consideraba Díaz que la "intervención del precio de la energía" que se realizó durante la pandemia sienta un precedente válido para la intervención que quieren impulsar en vivienda.