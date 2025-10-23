Sánchez, insiste a Junts: "Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró este jueves desde Bruselas su “respeto al funcionamiento interno” de los partidos, en este caso Junts, cuando se le preguntó por la consulta que la formación que preside Carles Puigdemont hará a su militancia para decidir sobre la continuidad del respaldo al Ejecutivo.

“Lo que está en manos del Gobierno estamos cumpliendo, lo que está en manos de otros, estamos trabajando”, dijo Sánchez cuando se le cuestionó sobre los incumplimientos que, según Junts, mantiene el Ejecutivo. “Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano”, insistió el presidente y mencionó entre los casos la ley de amnistía, que todavía está en el Tribunal Constitucional.

Ante la pregunta sobre si se reunirá con Puigdemont, Sánchez dejó de lado el tono institucional para recriminar con sorna que ya ha respondido a ello varias veces. “Esas reuniones se producirán, cuando toque”, terminó diciendo para, a su juicio, contentar a los periodistas que buscaban una fecha sobre una cita con el expresidente catalán huido de la justicia española.

La comparecencia de Sánchez, al término de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, tuvo lugar poco después de que se conociera que Puigdemont ha convocado a la dirección del partido en Perpinyà para tomar una decisión sobre si retira el apoyo a Sánchez y que, el veredicto que tome la ejecutiva de Junts, se someterá después a validación de la militancia.