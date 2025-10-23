Mazón, sobre la citación a Maribel Vilaplana para declarar: "Lo importante es respetar el proceso judicial"

Unas horas después de que trascendiera la decisión de la sección segunda de la Audiencia de València de corregir la negativa de la magistrada y el fiscal de la dana a citar a declarar a la periodista con la que Carlos Mazón se fue a comer el 29 de octubre (y minutos después de que se confirmara su citación para el 3 de noviembre), el 'president' de la Generalitat ha evitado realizar valoraciones al respecto señalando el "respeto" del Consell sobre el proceso judicial.

"Nosotros no hacemos valoraciones de las resoluciones judiciales, estamos convencidos en respetar el proceso judicial, es una invariable que este gobierno tiene", ha indicado Mazón a preguntas de los periodistas a la salida de la sesión plenaria del Alto Consejo Consultivo en I+D+i celebrado este martes en el Palau de la Generalitat.

Mazón ha insistido que los representantes del Ejecutivo autonómico "a diferencia de otras administraciones", en clara referencia al Gobierno central, "ha optado por no hacer valoraciones" de las resoluciones judiciales. En este caso, la de la jueza de instrucción de la dana que ha citado a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la comunicadora con la que comió el 'president' en El Ventorro el pasado 29 de octubre.

"Es importante respetar el proceso", ha insistido Mazón ante las preguntas por parte de la prensa que ha justificado no hacer referencias a este tipo de decisiones para diferenciarse del Gobierno de España que sí que se han mostrado críticos con las actuaciones de algunos magistrados en relación a las investigaciones al núcleo familiar del presidente Pedro Sánchez.

Las declaraciones de Mazón llegan minutos después de que la jueza Nuria Ruiz Tobarra pusiera fecha a la declaración de Vilaplana. "En cumplimiento de lo resuelto por auto de fecha 16 de octubre de 2025 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, y vista la agenda de señalamientos, cítese para prestar declaración el próximo 3 de noviembre de 2025 a las 9:30 horas en la Sala 1 de la Sede Judicial de los Juzgados de Catarroja, en calidad de testigo, a Maribel Vilaplana", señala la letrada de la administración de justicia del juzgado.

Decir "la verdad"

Previamente a Mazón se han pronunciado tanto la líder del PSPV, Diana Morant, como el síndic de Compromís, Joan Baldoví. En este sentido, la dirigente socialista ha exigido a Mazón "que nos diga la verdad, que es lo que necesitamos los valencianos": "La gente necesita la verdad aunque la descubran vía judicial". Asimismo, ha remarcado que "nosotros siempre hemos entendido que Mazón es el gran responsable de la negligente gestión de aquel 29 de octubre, porque no tomó conciencia, porque no estaba donde tenía que estar", ha expresado Morant.

Asimismo, ha insistido en que "todo lo que se instruya y acabe demostrando que, efectivamente, Mazón es el máximo responsable de toda una serie de negligentes decisiones por parte del Consell, pues será bueno". "El Consell no puede aguantar ni un minuto más, tiene que dimitir", ha concluido.

Por su parte, Baldoví ha emplazado a Vilaplana a aclarar ante la justicia "qué hacía Mazón mientras morían 229 personas por su negligencia" y ha insistido en que el jefe del Consell debe comparecer en esta causa y ha llamado a sumarse a la manifestación de este sábado para exigir la dimisión de Mazón.

"Su testimonio ofrece información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer" sobre lo sucedido el pasado 29 de octubre, ha señalado Baldoví quien ha se ha preguntado "hasta qué hora duró esa sobremesa eterna", "con quién habló" Mazón, "de qué habló" y "por qué no fue directamente al Cecopi", donde el jefe del Consell llegó a las 20.28 horas de ese día de acuerdo a su versión.