Sumario caso Leire

El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"

El juez Arturo Zamarriego investiga las maniobras realizadas por la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo "plan" y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento.

"En este caso la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios", señala en un auto del pasado 7 de octubre que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que rectifica una decisión anterior en sentido contrario a petición de la propia Fiscalía.

