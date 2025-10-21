Sumario caso Leire
El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"
El juez Arturo Zamarriego investiga las maniobras realizadas por la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset
El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo "plan" y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento.
"En este caso la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios", señala en un auto del pasado 7 de octubre que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que rectifica una decisión anterior en sentido contrario a petición de la propia Fiscalía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Tres jóvenes de Córdoba encuentran con Silbon la llave al mercado laboral
- ¿Cuándo lloverá hoy en Córdoba? Esto es lo que espera la Aemet
- El Córdoba CF confía en Diego Tristán para entrenar a sus delanteros del futuro