Caso Koldo
Aldama asegura que Ábalos pagó con dinero negro por un local situado debajo de su vivienda en Valencia
El empresario detalla un documento, que ha elevado al Supremo, en el que demostraría, según su versión, que dicho local se pagó "gran parte" con dinero en efectivo procedente de comisiones
EP
El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha asegurado este lunes que el exministro José Luis Ábalos pagó con dinero negro por un local de unos 174 metros cuadrados situado debajo de su vivienda en Valencia.
En una entrevista en 'Telemadrid', el empresario ha detallado un documento, que ha elevado al Tribunal Supremo, en el que demostraría, según su versión, que dicho local se pagó "gran parte" con dinero en efectivo procedente de comisiones.
Aldama ha relatado que la UCO incautó el contrato donde se detalla "muy claramente" un precio de 110.000 euros por ese local y en el que solo se registra "un cheque bancario de 50.000 euros".
Posteriormente, el empresario ha indicado que se le ordenó cambiar el contrato de compraventa. "Yo tengo el contrato definitivo que nos mandan a nosotros hacerlo (...) Que son 90.000 euros al final por lo que se termina escriturando y es el definitivo", ha señalado, para incidir en que esa diferencia con el precio inicial --20.000 euros-- se pagó con dinero negro.
Aldama aseguró en su declaración como imputado ante el juez que indaga en la presunta trama en el Tribunal Supremo (TS) que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que ha detallado que se repartían con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y también con el PSOE.
- Últimas horas de 'tregua' en Córdoba: en este momento está previsto que vuelvan las lluvias
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Arranca la segunda mitad en El Arcángel
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena