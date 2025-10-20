Vox dice que Aznar debería “salir de nazareno y flagelarse” por haber “patrocinado” la inmigración irregular

Una semana más, las relaciones entre el Partido Popular (PP) y Vox siguen enconándose a cuenta, entre otras cosas, de la inmigración, por considerar los de Santiago Abascal que los de Alberto Núñez Feijóo le han “copiado” sus propuestas. En esta ocasión, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en su rueda de prensa semanal tras la reunión de la dirección de su partido, arremetió duramente este lunes contra el expresidente José María Aznar, quien en una entrevista en El Confidencial, con motivo de la publicación de su último libro, afirmó que “la extrema derecha ha capturado la inmigración con un discurso xenófobo”. Para Fúster, quien fuese jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004, y presidente durante quince años del PP, debería “salir en procesión de Semana Santa vestido de nazareno y flagelarse por todas las cosas malas que ha hecho en este país” entre ellas, a su juicio, haber “patrocinado” la inmigración irregular durante su mandato. En su propio lenguaje: “Todo el tema de la invasión migratoria está patrocinado por José María Aznar; las más grandes regularizaciones de inmigración que ha habido en España, de ilegales, han sido con José María Aznar” que según expresó tirando de coloquialismo, “regularizó a todo dios”. Fúster, que ironizó sobre que Aznar “parece intocable”, se preguntó con tono sarcástico que a “qué extrema derecha” se refería el expresidente, al que culpó de haber dicho “que votaría a Biden [Joe] o a Kamala [Harris]”.

Por lo demás, el portavoz de la cúpula de Vox arremetió contra el PP, al que acusó de “cabalgar contradicciones” en materia migratoria. Para ello, se sirvió de un vídeo con declaraciones pasadas de Feijóo, su número dos Miguel Tellado y varios presidentes autonómicos, entre ellos el andaluz Juan Manuel Moreno e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Especialmente duro fue Fúster, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, con Ayuso, a la que acusó de no conocer el código civil y el hecho de que por nacer en España no se obtiene per se la nacionalidad española, para lo que es necesario nacer de padres españoles, al contrario de lo que ocurre, como el mismo portavoz de Vox explicó, en Estados Unidos.

Por lo demás, el portavoz de Abascal anunció que enmendarán en todos los parlamentos autonómicos el plan migratorio que el PP ya ha anunciado que llevará a todas las cámaras regionales. Y que lo harán en idéntica línea en cada uno de esos parlamentos, reservándose Vox el sentido final de su votación, aunque dejando claro que tratarán de influir en las posiciones de partida de los populares, cuyo plan consideran aún muy “flojo”, como expresó el propio Fúster.

El líder del PP, Feijóo, concretó la semana pasada en Barcelona un plan migratorio coordinado por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que endurece la posición de los conservadores en la materia. El primer partido de la oposición plantea ya la expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan de manera grave o que reincidan, su exclusión de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) si no se ha cotizado previamente, el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española, incluido el nivel de castellano, y un sistema de visado por puntos que podría tener en cuenta, además de la insertabilidad laboral, el grado de integración cultural de quienes llegan a España desde fuera sin permiso. Todo ello con el declarado propósito, además, de priorizar a la inmigración hispanoamericana frente a la de otras latitudes.