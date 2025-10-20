Anuncio de Abascal
Vox denuncia al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales
Vox ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales, tal y como anunció este lunes en una comparecencia ante los medios en Segovia el presidente de esta formación, Santiago Abascal. El líder de la formación derechista explicó que "lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo, en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Patido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido hacer cobrado dinero en efectivo, no consta esa referencia a una caja con dinero en efectivo, y el Partido Socialista afirma que tiene todo su dinero en los bancos".
Noticia en elaboración.
