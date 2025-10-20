Pablo Hasél, trasladado de la cárcel de Lleida a la de Lledoners a petición propia

El rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, ha sido trasladado, a petición propia, del Centre Penitenciari Ponent de Lleida, donde estaba encarcelado desde el 16 de febrero de 2021, a la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Según ha explicado el Departamento de Justicia, el traslado se realizó el 16 de octubre, después de que Hasél solicitara el cambio por razones de tratamiento penitenciario y el centro se lo haya concedido.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han explicado a EFE que Hasél, que se encontraba en una celda individual, solicitó el traslado por razones de tratamiento penitenciario y el centro se lo ha concedido “por buen comportamiento penitenciario”.

El entorno de Hasél ha explicado que el traslado obedece a la falta de espacio por las obras que se están haciendo en la prisión leridana, donde en algunas celdas ahora conviven hasta tres presos.

Hasél fue detenido el 16 de febrero de 2021 en la Universitat de Lleida después de que la Audiencia Nacional ordenara su ingreso en prisión tras haber rechazado suspender la ejecución de una condena de nueve meses por los delitos de enaltecimiento de terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado, y posteriormente fue condenado por otras causas.

La plataforma que apoya al rapero ha hecho público el traslado de Hasél este lunes compartiendo la dirección de la cárcel de Lledoners para que el cantante pueda continuar recibiendo cartas de quienes mantienen correspondencia con él.