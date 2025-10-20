Una jueza abre causa a Cerdán por "faltar a la verdad" en el Senado sobre su relación con Koldo

La jueza de instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, ha admitido a trámite una querella por falso testimonio que la organización Hazte Oír presentó contra el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán por haber presuntamente "faltado sustancialmente a la verdad" sobre su relación con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en la comisión de investigación del Senado.

Según el auto de apertura formal de la investigación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, existen indicios "de que hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado" por los senadores que resultaría "patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil" sobre sus contactos con Koldo. En la comisión de investigación, el exdirigente socialista limitó sus contactos con el asesor a unas cuantas ocasiones, cuando los dispositivos incautados a Koldo revelan una relación más estrecha.

El juzgado está a la espera de que el Congreso le confirme que Cerdán ya no es aforado tras haber renunciado a su acta de diputado, una petición que realiza en el mismo auto, que tiene fecha del pasado 15 de octubre. De momento no se ha practicado diligencia alguna, a la espera también de que el querellante preste fianza, que se ha fijado en un total de 3.000 euros.