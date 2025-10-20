#Afterwork de EL PERIÓDICO
Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP: "España cuenta con dos grandes capitales europeas: Madrid y Barcelona"
Gisela Boada
"Sin Madrid y Barcelona, nuestra liga de fútbol sería un desastre". Con este símil deportivo, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha querido poner en valor la convivencia y la colaboración entre las dos "grandes capitales europeas", a las que ha definido como "dos motores" fundamentales para el desarrollo del país.
Nadal ha hecho estas declaraciones durante el #afterwork organizado por EL PERIÓDICO este lunes en el Recinte Modernista de Sant Pau, en Barcelona. En conversación con Albert Sáez, director del diario y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, el dirigente popular ha defendido que no se debe contraponer una ciudad a la otra, sino que ha pedido cambiar la mirada y fomentar la cooperación. "España cuenta con dos grandes capitales europeas: Madrid y Barcelona", ha reivindicado Nadal, tras pedir que la "pequeña rivalidad" que existe sirva para mejorar. "Cierto pique es bueno, aprovechémoslo para ser motores", ha añadido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Últimas horas de 'tregua' en Córdoba: en este momento está previsto que vuelvan las lluvias
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Arranca la segunda mitad en El Arcángel
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena