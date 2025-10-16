El PP cita a Sánchez en la comisión Koldo del Senado el 30 de octubre

Alberto Núñez Feijóo avisó a Pedro Sánchez el miércoles de la pasada semana que esa misma mañana iba a recibir una citación del Senado para que compareciera en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. Al final, el requerimiento para que comparezca ha tardado más en llegar, pero este jueves la Cámara Alta ha aprobado la convocatoria del presidente del Gobierno para el próximo 30 de octubre, a las 09:00 horas. Como establece la Constitución, el jefe del Ejecutivo estará obligado a asistir y a decir la verdad, aunque siempre podrá acogerse a su derecho a no responder.

"Hasta aquí ha llegado, señoría. [...] Se acabó la huida", le espetó el líder del PP a Sánchez la pasada semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. A renglón seguido anunció que activaría la mayoría absoluta del PP que controla el Senado para citar al presidente del Gobierno. Una decisión que se produjo casi un año y medio después de que los populares aprobaran un listado de comparecientes que incluía el nombre de Sánchez. Sin embargo, Feijóo llevaba retrasando este paso desde entonces, según decía, porque cada día salía nueva información que implicaba al líder del PSOE.

Este jueves, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha insistido en que ya es hora de que Sánchez de explicaciones por los presuntos casos de corrupción en el seno de su partido. Es más, ha llegado a señalar que la comparecencia del jefe del Ejecutivo será n capítulo más del "serial sobre la financiación ilegal del PSOE", después de que este miércoles comparecencia Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado bolsas con 90.000 euros en efectivo a Ferraz y de que la próxima semana lo vayan a hacer dos exgerentes del PSOE.

El interrogatorio

Además, la dirigente popular ha pedido a Sánchez que "se comporte como un presidente del Gobierno, que de la cara" y que no siga la estrategia del exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García que esta semana se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. "No puede callar, España entendería que su silencio es una confesión. Quien calla, otorga", ha aseverado García en una rueda de prensa desde la Cámara Alta.

Ante las preguntas de los periodistas, García ha evitado desvelar qué senador del PP será el encargado de dirigir el interrogatorio a Sánchez. Sin embargo, sí que ha apuntado hacia donde irán las preguntas. En concreto, la portavoz conservadora se ha referido a las palabras del líder del PSOE que admitió haber recibido alguna liquidación de gastos en metálico. "¿Cuándo cobró en sobres? ¿Cuánto dinero recibió? ¿Cuántas veces? Y, sobre todo, ¿de dónde procedía ese dinero? Si tiene la conciencia tranquila, que muestre los tickets, los justificantes de esos pagos...", ha dicho.

Una decena de ministros

El presidente del Gobierno se sumará a la decena de ministros o exministros de su gabinete que ya han acudido a la comisión de investigación para dar cuenta de distintos asuntos. Los primeros fueron Salvador Illa (exministro de Sanidad), Elma Saiz (Inclusión), Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la compra de mascarillas a la trama Koldo durante la pandemia. Después fue el turno de Óscar Puente (Transportes) para explicar cuáles fueron sus actuaciones para investigar las contrataciones de su ministerio con la trama.

A este primer grupo le siguió otra tanda de ministros para dar cuenta de sus relaciones con el empresario Víctor de Aldama. Fernando Grande-Marlaska (Interior) tuvo que explicar la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas y su encuentro con Ábalos en 2020. También desfilaron María Jesús Montero (Hacienda), que negó haber mantenido ninguna reunión con Aldama; la exministra de Industria Reyes Maroto, la cual se desentendió de una reunión del que fuera su jefe de gabinete con la 'trama Koldo' sobre licencias de hidrocarburos; y el último el ministro de Agricultura, Luis Planas.