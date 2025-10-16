El peso de la ONU
Letizia reivindica la cooperación internacional ante la desconfianza hacia el multilateralismo que azuza EEUU
La Reina alerta en la reunión de la FAO en Roma de los retrocesos en los principios de Naciones Unidas y defiende el derecho a la alimentación como inalienable
"Si alguien tiene una idea mejor que seguir trabajando en la cooperación multilateral para que todas las personas se alimenten adecuadamente que venga aquí y nos lo diga. Lo acaba de decir el Papa, veamos el sufrimiento ajeno como algo propio". La reina Letizia cerró así su discurso este jueves en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma, con una frase que sonó a reto ante el clima de desconfianza global. En plena ola de repliegue nacionalista impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, que carga contra Naciones Unidas y el sistema multilateral, la Reina defendió la cooperación internacional como el único camino posible para garantizar el derecho a la alimentación y preservar la dignidad humana. En el acto han participado numerosas personalidades, entre otras el papa León XIV.
Letizia participó en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, que coincide este año con el 80º aniversario de la FAO. Lo que podría haber sido una intervención de protocolo derivó en un discurso político, con una advertencia sobre los riesgos de abandonar los principios que han sostenido durante décadas el orden internacional. La Reina subrayó la complejidad de los teimpos actuales, cuando se revisan constantemente princpios que se creían inalterables desde que se fundó el sistema de Naciones Unidas, alertó, en referencia a la cooperación al desarrollo, la justicia social y la consideración de la alimentación como un derecho inalienable.
Sin citar a Trump ni al Gobierno de EEUU, la Reina dejó claro su mensaje: el cuestionamiento del multilateralismo no es una discusión abstracta, sino una amenaza real para millones de personas. Letizia citó datos que reflejan la magnitud del desafío: 600 millones de personas pasan hambre y casi 3.000 millones no pueden permitirse una dieta saludable. “El hambre sigue siendo una herida abierta y un arma de guerra”, lamentó. A esa realidad se suman —recordó— la concentración corporativa de los sistemas alimentarios, el despilfarro global, las sequías y fenómenos climáticos extremos, y la desigualdad de género que limita el acceso de las mujeres rurales a recursos y educación.
La Reina subrayó también el papel de España en la FAO y el compromiso del país con el derecho a la alimentación. Destacó la cooperación con parlamentos de América Latina, el apoyo a comunidades indígenas y rurales, y la aportación técnica española en contextos de conflicto. “España se siente muy vinculada a la historia de la FAO”, subrayó.
El equipo "extraordinario" de la organización
Letizia admitió las “razones para la desesperanza” que documentan las agencias de la ONU, pero reivindicó la necesidad de mantener la calma y la esperanza. “La FAO sigue contando con un cuerpo técnico extraordinario y muy sólido”, señaló, en alusión al trabajo de miles de expertos sobre el terreno.
Citando al rey Felipe VI en Nueva York hace pocos días —“la dignidad del ser humano no es negociable”—, Letizia cerró su intervención apelando a la responsabilidad colectiva. Desde Roma, defendió con claridad un mensaje que contrasta con la corriente política que encarna Trump: para la Reina, solo la cooperación global puede garantizar la justicia alimentaria y el respeto a la dignidad humana.
El plenario en Roma reunió al director general de la FAO, Qu Dongyu, y al papa León XIV, que abrió la jornada con un mensaje sobre la “responsabilidad compartida” frente al hambre. Le siguieron el vicepresidente del Gobierno italiano, el rey Letsie III de Lesotho y el ministro de Agricultura chino, Han Jun, que leyó un mensaje de Xi Jinping.
