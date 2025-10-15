Ábalos no declara ante el juez del Supremo y las acusaciones piden su ingreso en prisión

El exministro socialista y hoy diputado en el grupo mixto José Luis Ábalos se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por integrar presuntamente una trama de adjudicaciones irregulares de contratos y obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes bajo su cargo. Durante la vistilla para analizar el mantenimiento o no de las medidas cautelares que pesan contra él las acusaciones populares han solicitado su ingreso en prisión --al igual que hicieron en su última declaración el pasado mes de junio-- pero al igual que entonces esta medida no ha sido apoyada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Ábalos accedió al alto tribunal en taxi, como ha hecho en anteriores ocasiones, pero en esta vez sin estar acompañado en dicho momento por su abogado Aníbal Álvarez, al que renunció el pasado lunes por "diferencias irreconducibles" en su estrategia de defensa. No obstante, el juez instructor anuló dicha decisión por considerarla "fraude de ley". Entró sin responder a ninguna pregunta de los numerosos periodistas a las puertas del órgano judicial, y veinte minutos después lo hacía su letrado.

Una vez ante el juez, ha justificado su silencio señalando que se sentía indefenso por haber comparecido sin un letrado de su confianza, han informado fuentes presentes en la comparecencia que se ha extendido durante aproximadamente 40 minutos. Su abogado hasta esta semana ha advertido en ese momento de la existencia de una causa de nulidad de las actuaciones por esta razón y el juez Puente ha agradecido el apunte, pero ha decidido continuar con la diligencia.

Por su parte, el jefe Anticorrupción ha defendido que no existe un cambio de circunstancias que justifique decretar ahora el ingreso del exministro en prisión provisional, y que aunque sí ha señalado en términos muy duros que han aumentado los indicios en su contra, ello no es suficiente para instar una medida cautelar tan lesiva para los derechos del exdirigente socialista. El abogado del PP, Alberto Durán, ha solicitado la prisión en nombre de todas las acusaciones populares excepto Adade -- Asociación de Abogados Demócratas de Europa, una organización cercana al PSOE-- y subsidiariamente fianza de 650.000 euros.

Durante el interrogatorio se le han pedido explicaciones sobre la gestión de su patrimonio y gastos personales tras el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por primera vez, se enfrenta a un riesgo real de ingresar en la cárcel de forma preventiva.

La causa ya cuenta desde finales de junio con un preso, que no es otro que el que fuera último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar el instructor que podría manipular pruebas esenciales en el procedimiento. Esta posibilidad, junto al riesgo de fuga o la reiteración delictiva, es lo que tendrá que valorar ahora el juez Puente si, como parece probable, alguna de las acusaciones solicita formalmente la medida cautelar de prisión.

El juez ya adelantó en su auto de este martes que, tras el interrogatorio al que será sometido Ábalos, se celebrará la vistilla prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, que es el que regula que pueda instarse cualquier modificación de las medidas cautelares, que ahora mismo se limitan a prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.

Para determinar el futuro inmediato de Ábalos serán fundamentales las conclusiones que extraiga el juez tras estudiar el último informe que le entregó la UCO sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos y escuchar las explicaciones que le puedan ofrecer el ahora diputado del grupo mixto y el que era su asesor en relación con los 95.427 euros de origen desconocido para sus gastos personales de los que dispuso.

El magistrado también tendrá en cuenta el resultado de otras diligencias realizadas en la causa como la denuncia del comisionista Víctor de Aldama, cuando en noviembre del año pasado decidió colaborar con la justicia, y que fue corroborado por la empresaria Carmen Pano, cuando declaró que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz en nombre del anterior.

Petición de Cerdán

La defensa de Santos Cerdán, ejercida por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han intentado hasta el último momento aplazar la convocatoria de este miércoles. Ahora con un recurso de reforma en el que señalan que el primero tiene diligencias en Girona y en Barcelona, incluidas unas en una causa en la que también hay un preso, y el segundo, la continuación de un juicio de gran complejidad. El magistrado Leopoldo Puente, que ya rechazó una petición anterior con el argumento de que su cliente, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, está preso desde el pasado 30 de junio, ha neutralizado incluso el intento de Ábalos de aplazar la comparecencia.

Por su parte, el exasesor del exministro en Transportes Koldo García ha reclamado al Tribunal Supremo la nulidad de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo al entender que investiga "hechos distintos a los autorizados" en el suplicatorio concedido por el Pleno del Congreso al exministro de Transportes José Luis Ábalos, por lo que ha pedido el archivo de la causa, informa Europa Press.