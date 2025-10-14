Acuerdo del CGPJ
El Poder Judicial ordena abrir expediente al juez Eloy Velasco por desconsideración hacia Irene Montero al llamarla "cajera"
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes, con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ordenar al promotor de la Acción Disciplinaria que abra un expediente disciplinario al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por una falta grave de desconsideración hacia la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero.
El motivo del expediente son las manifestaciones que el juez realizó el 13 de noviembre de 2024 en un foro de debate en el dijo: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar que es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás”.
El promotor había resuelto archivar la diligencia informativa incoada a raíz de las quejas recibidas por las declaraciones del magistrado, al considerar que esas manifestaciones carecen de relevancia disciplinaria porque fueron realizadas en un foro de debate, y, por tanto, al margen de la actuación judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- El Córdoba CF suma su segunda victoria consecutiva
- Transportes inicia la instalación de pantallas ‘antirruido’ en la carretera del Aeropuerto
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos