Ayuso respalda a Miguel Ángel Rodríguez tras la filtración de su declaración ante el Supremo: "Tiene mi absoluta confianza y no ha mentido"

"No solo tengo absoluta confianza en Miguel Ángel Rodríguez, sino que lo que quiero denunciar es que se está intentando condicionar a los magistrados del Supremo durante estos días". Así de contundente ha sido Isabel Díaz Ayuso en la defensa de su jefe de gabinete después de que se haya filtrado la declaración de Rodríguez como testigo el pasado 9 de enero en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos en relación con un mensaje de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta.

En la causa se investiga si García Ortiz filtró un correo electrónico de la defensa de González Amador para desmentir que la fiscalía le hubiese ofrecido un pacto de conformidad en el proceso que se sigue contra él por fraude fiscal. En su declaración, Rodríguez admite haber enviado a medios de comunicación un correo electrónico en el que el fiscal del caso se refería a la propuesta de acuerdo. Propuesta de acuerdo que había partido de la propia defensa del empresario, no de la fiscalía, según consta en otro mensaje.

La presidenta madrileña mantiene que la filtración del vídeo responde a los intentos de condicionar "de manera previa" las deliberaciones del Tribunal Supremo", que juzgará en noviembre a García Ortiz. "Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no ha mentido", ha señalado. "Y creo que intentar condicionar las deliberaciones del Supremo lo único que hace es reescribir el llamado 'lawfare'", ha añadido.

Además, ha insistido en el argumento que suele repetir en relación con el proceso por fraude fiscal y falsedad documental que se sigue contra su pareja. "Me parece grave utilizar las instituciones del Estado contra un rival político", ha señalado. "No sé qué hace tanta gente y tantas instituciones metiendo las manos en una inspección fiscal de un paisano", ha dicho.

La presidenta madrileña se ha referido a los casos judiciales contra personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su esposa y su hermano a los ex secretarios generales del PSOE Santos Cerdán y Jose Luis Ábalos, y ha mantenido que tratan de involucrarla en un asunto "en el que no tengo nada que ver".