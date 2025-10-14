Ayuso cumplirá con la ley pero rechaza las lecciones de "machito" de Sánchez sobre el aborto: "He sufrido dos veces la pérdida de bebés"

Nuevo envite en la polémica en torno al aborto y la elaboración de un registro de médicos objetores en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su gobierno cumplirá con la ley pero que no "señalará" a ningún profesional. "Voy a aplicar la normativa como lo he venido haciendo hasta el momento, y, por tanto, no va a haber listas negras", ha asegurado. "Vamos a trabajar como hemos hecho siempre para que el anonimato de los médicos esté protegido. Quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha, se apuntará, y quien no, no se apuntará".

La presidenta madrileña ha sido particularmente dura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de dirigirse a ella en tono "machito" sobre el asunto y de creerse "Dios" para hablar "con esa frivolidad" en nombre de la vida.

"Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida", ha señalado. "He sufrido dos veces la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", se ha preguntado. "Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? En España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo", ha aseverado.

Las palabras de Ayuso llegan después de que esta mañana Sánchez anunciara en una entrevista que el Consejo de Ministros de hoy enviaría un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la elaboración del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. La elaboración de esos registros está contemplada en la Ley 2/2010 reformada en 2023.

Un fracaso como sociedad

La presidenta madrileña ha querido fijar lo que ha dicho la opinión de la Comunidad de Madrid y la suya personal sobre el asunto. "El aborto en España es legal pero tiene que ser seguro y, sobre todo, tiene que ser poco frecuente". Ayuso ha recordado que uno de cada cinco abortos en España se practican en la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha considerado que la cifra de 106.000 interrupciones voluntarias del embarazo anuales en todo el país es "atroz" y, como ya apuntó el jueves pasado en la Asamblea regional, "un fracaso como sociedad". "Y más", ha insistido, en un país donde faltan niños y políticas en positivo como estamos haciendo nosotros en la Comunidad de Madrid por el niño que está en camino".

La dirigente madrileña ha repetido que "no se puede obligar a nadie ni se puede señalar a nadie por querer abortar pero tampoco por no querer hacerlo" ni tampoco, ha subrayado, "a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto".

"Voy a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid", ha proseguido, "el respeto y el anonimato de los profesionales que está amparado por la Constitución Española. Nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias, está recogido en la Constitución. Es el Gobierno el que dinamita la Constitución", ha asegurado.

A posteriores preguntas de los periodistas es cuando ha afirmado que va a "aplicar la normativa como lo he venido haciendo hasta el momento". "No va a haber listas negras", ha añadido. "No voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, ni por practicar un aborto ni por dejar de hacerlo. Vamos a trabajar como hemos hecho siempre, como se ha hecho en otras ocasiones para que el anonimato de los médicos esté protegido. Y quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha, y así se hace, se apuntará. Y quien no, no se apuntará. La Constitución española avala la libertad de conciencia y que cada uno pueda no ser señalado en en base a sus convicciones".