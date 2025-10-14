Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa

En pleno pulso con el Gobierno a cuenta de la elaboración de un registro de médicos objetores de conciencia al aborto y enmarcada en una estrategia de fomento de la natalidad, la Comunidad de Madrid trabaja en una ley para reconocer al concebido no nacido como un miembro de la familia a efectos de solicitar ayudas y optar a beneficios derivados de la maternidad. La medida fue uno de los principales anuncios entre los 50 que hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, y será una de las primeras que se materialicen.

En Sol consideran que se podrá tramitar por el procedimiento de lectura única, lo que agilizará su aprobación. El horizonte que manejan en el Gobierno regional es que antes de la Semana Santa de 2026 pueda estar ratificada en la Asamblea regional y entrar de esa forma en vigor. El pasado 1 de octubre se iniciaba, de hecho, el procedimiento con la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública del anteproyecto de ley.

"En principio, es una ley que no tiene que ser compleja en cuanto al contenido y sobre todo que va a ser muy corta", comentaba este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro con periodistas. Desde el gabinete autonómico se entiende, por tanto, que la reforma del reglamento de la Asamblea que permite incorporar enmiendas durante el debate en el Pleno facilita que los grupos parlamentarios puedan realizar sus propuestas y aportaciones de manera más rápida.

La cómoda mayoría absoluta de los populares en la Cámara de Entrevías garantiza, además, que el texto se pueda aprobar sin sobresaltos.

En esencia lo que permitirá esta ley es que el concebido no nacido cuente como un miembro más de la familia a efectos de optar a las ventajas que se prevén para familias desde la administración regional. Para ello, anticipa el Gobierno madrileño, bastará con aportar un informe médico que certifique el embarazo. En términos generales y salvo para ayudas que sí lo especifiquen, como las ya vigentes ayudas de 500 euros al mes a madres de menos de 30 años entre la semana 21 de gestación y los dos años y medio de vida del hijo, la consideración de miembro de la unidad familiar se realizará desde el momento en que se pueda certificar médicamente el embarazo, independientemente del tiempo de gestación.

Entre las ayudas a las que podrán optar los beneficiarios de esta medida se enumeran desde el Gobierno regional todas aquellas en las que se tenga en cuenta la renta familiar per capita como becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar o al alquiler joven.

Asimismo, las familias con dos hijos que esperen un tercero serán consideradas familia numerosa a efectos de solicitud de ayudas. No tendrán el título de familia numerosa como tal hasta el momento del nacimiento, un reconocimiento que no es competencia autonómica sino estatal, pero sí podrán beneficiarse de medidas autonómicas como la reducción del 6% al 4% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda de segunda mano, deducciones en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares o la exención de ciertas tasas.

Una vez entre en vigor, la Comunidad de Madrid será la primera en desarrollar una norma en este sentido. Solo Galicia ha aprobado una legislación parecida, pero referida únicamente a la inclusión del concebido como miembro de la unidad familiar en el caso de las familias numerosas. Desde el Gobierno regional se asegura que esta nueva ley servirá para abrir un camino parecido en otras comunidades autónomas, además de servir para impulsar la natalidad en la propia Comunidad de Madrid.