Un viaje de Ábalos en helicóptero a Melilla para presentar a candidatos socialistas: los gastos que el PSOE devolvió a Koldo en un sobre

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 3 de octubre sobre el patrimonio de José Luis Ábalos incluye en su página 109 la imagen de un sobre con 2.928,26 euros que la secretaria adscrita al área de Organización del PSOE Celia Rodríguez Alonso entregó a Koldo García. En la fotografía, que fue enviada el 26 de junio de 2019 por Patricia Úriz, asesora del Ministerio de Transportes y exmujer de García, se puede ver un sobre con el logo del PSOE, que contiene varios billetes y monedas.

En este sentido, el dosier policial pone de manifiesto que en la documentación vinculada a Koldo García, y que fue entregada por el PSOE, "figura un resumen mensual de los pagos realizados por caja donde se registra un pago de 2.928,26€ en metálico el día 19 de junio de 2019". Un segundo sobre, con 826,73 euros en su interior, iba destinado a restituir los gastos adelantados por Ábalos.

Pantallazo de un mensaje enviado por Patricia Úriz a su exmarido Koldo García / EL PERIÓDICO

Pero los mensajes descubiertos por la UCO evidencian que al recibir estas importantes cantidades de dinero, Koldo García preguntó a su exmujer si esos fondos en metálico eran de los gastos que había adelantado Ábalos o eran los que había sufragado él. "Yo creo que es de él, ya que a mí me faltaban lo de Ferraz y lo de Eduardo. Celia dice que falta lo del helicóptero (1.015 euros) y lo de Eduardo, y a mi me encaja", contestó Úriz.

El dinero en metálico pagado al asesor por el PSOE en junio de 2019 incluía la devolución de todos los gastos que este había adelantado en los últimos cuatro meses. En este sentido, la UCO especifica: "La última ocasión en que Koldo García habría recibido dinero en metálico se correspondería con una liquidación de gastos de 27 de febrero de 2019, por importe de 180,82 euros. En el caso de Ábalos, la última liquidación registrada asciende a 1.183,29 euros, abonados los días 6 y 13 de marzo de 2019". Sin embargo, los agentes han encontrado un mensaje que elevaría estas cantidades hasta los 8.000 euros.

Candidatos del PSOE

Tal y cómo adelantó esta redacción, el 30 de marzo de 2019 José Luis Ábalos, que entonces era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, acudió a Melilla procedente de Ceuta para presentar a los candidatos del PSOE a las Elecciones Generales del 28 de abril y las Europeas del 26 de mayo de 2019. Y según recoge la prensa melillense, la comitiva socialista acudió "en helicóptero" a esta ciudad autónoma del Norte de África, para trasladarse "directamente a la Plaza de las Culturas, para participar en la entrega de trofeos de la Carrera Africana. Un acto en el que pudo departir con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda; la delegada del Gobierno, Sabrina Moh y el comandante general, José Miguel de los Santos", dice el diario Melilla Hoy.

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos. Archivo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

En un audio descubierto por la UCO en el teléfono de Koldo García, la delegada del Gobierno y secretaria general del PSOE de la ciudad autónoma, Sabrina Moh, comunica al asesor: "Si viene como secretario de Organización, pues nada, está en el público y ya está. Y si viene como ministro, digo a lo de la Carrera de la Africana. Avisamos al comandante general por si él también va a participar porque no va a venir un ministro y no va a participar en la entrega de premios y demás".

En otra grabación, Sabrina Moh informa a Koldo García de que ella misma se había encargado de habilitar una vivienda para los visitantes: "Yo me he venido a comprar una escobilla del water, papelera y toalla porque la casa está hecha una porquería. Que me la queréis pagar, bien, que no, pues ya la tendré que pagar yo. Pero dime algo ya cuando tú puedas", dice.

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre la compra de mascarillas, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Y el asesor de Ábalos le responde en otro audio: "A ver, cariño, tú eres delegada del Gobierno, ¿vale? Entonces, tienes unas partidas presupuestarias que son de menor cuantía que tienes para ti. Para arreglar la casa, ya voy a llamar yo a ver, serán menores de 40.000 euros”, dice el asesor de Ábalos en el audio desvelado por la cadena pública.

Dinero reembolsado por el PSOE

El informe de la UCO destaca, en este sentido, que dado que Ábalos tuvo un puesto de responsabilidad en el PSOE -secretario de Organización de los socialistas- y en el Gobierno español -ministro de Fomento y de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana-, "parte de las gastos de Ábalos pagados por Koldo García fueron reembolsados con ocasión de estos cargos".

El documento de la Guardia Civil desvela que el PSOE, entre los años 2017 y 2021, entregó a Ábalos liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria (18.592 euros) como en efectivo (19.638 euros). Los agentes también resaltan que Koldo García recibió entre 2017 y 2021 por "caja" y con tipo de pago "efectivo" un total de 11.291 euros y por transferencia otros 1.453,40 euros.

Imagen de un mensaje de 2018 Celia Rodríguez Alonso a Koldo García del sumario del caso Cerdán / EL PERIÓDICO

Otro de los mensajes interceptados por los agentes de la UCO apunta a que Koldo García adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE. "Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147,85. euros; gastos José Luis Abalos 3.743,15 euros. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431,35 euros: Total: 4.459,65 euros Tuyos", indica al entonces asesor el 18 de diciembre de 2018 Celia Rodríguez Alonso, secretaria adscrita al área de Organización del PSOE.