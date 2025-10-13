Sánchez activa la maquinaria para aprobar "lo antes posible" la propuesta de blindaje constitucional del aborto

La defensa del aborto se ha convertido en uno de los ejes del discurso del Gobierno frente al PP. Los vaivenes de los conservadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo en Madrid, han dado a Pedro Sánchez una oportunidad para intentar minar la autoridad de Alberto Núñez Feijóo y atraer al electorado femenino ante el nuevo ciclo electoral que se encuentra a la vuelta de la esquina. Apenas 10 días después de que el Ejecutivo anunciara que intentará reformar la Constitución para blindar este derecho, una iniciativa sobre la que los socialistas habían emitido hasta ahora mensajes contradictorios, el presidente ha decidido activar toda la maquinaria para llevar la iniciativa al Consejo de Ministros “lo antes posible”, explican fuentes de la Moncloa. Quizá incluso este mismo martes.

La propuesta, que consistirá en ampliar el artículo 43 de la Carta Magna, destinado a recoger el derecho a la salud, está siendo perfilada por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el resto de expertos legales del Gobierno, según ha avanzado EL PAÍS y confirmado este diario. “Estamos trabajando en este momento para ver cuáles son las herramientas legales para que siempre en España las mujeres tengan garantizado este derecho”, ha señalado este lunes Bolaños desde Luxemburgo, donde ha participado en el Consejo de Justicia e Interior (JAI) de la Unión Europea.

En Sumar, mientras tanto, confirman que desde el ala socialista han trasladado su intención de llevar esta medida al Consejo de Ministros del martes, aunque aseguran que a día de hoy no han visto el borrador del texto ni saben cuál será la fórmula elegida.

Sin opciones parlamentarias

Los socialistas reconocen que las posibilidades de que la modificación de la ley fundamental salga adelante en el Congreso de los Diputados son muy escasas, prácticamente inexistentes. Para llevar a cabo este cambio normativo se necesita el voto a favor de tres quintas partes del hemiciclo, algo imposible de conseguir sin el concurso del PP, cuyos dirigentes han puesto en los últimos tiempos en cuestión la defensa del aborto.

Primero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aceptó aprobar en el consistorio una propuesta de Vox que reclamaba informar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo de un presunto síndrome posaborto que no está avalado por la ciencia. Ante el revuelo causado, la dirección nacional de los conservadores ordenó días más tarde dar marcha atrás. Aun así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiteró la semana pasada su rechazo absoluto a elaborar un registro de médicos objetores, en contra de lo que ordena la ley. “Váyanse a otro lado a abortar”, dijo Ayuso a las mujeres en la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

Desde entonces, tanto el Gobierno como el PSOE no han parado de dejar claro que harán todo lo posible para garantizar este derecho, ya sea avisando a la presidenta madrileña de que llevarán su desacato al Tribunal Constitucional o activando la reforma de la Carta Magna. El recorrido de esta última iniciativa no es tanto jurídico, ya que el PP no está dispuesto a apoyarla y por lo tanto no saldrá adelante en el Parlamento, como político.

A las puertas de un nuevo ciclo electoral, con comicios en la primera mitad de este año en Castilla y León y Andalucía y rumores incluso de adelanto de las generales, la coalición del PSOE y Sumar quiere mostrar que el derecho al aborto correrá graves riesgos si el PP y Vox logran una mayoría suficiente, como anticipan las encuestas, para desbancar a Sánchez y llegar a la Moncloa. Al mismo tiempo, la interrupción voluntaria del embarazo sirve a Sánchez para trasladar la tesis de que Núñez Feijóo es incapaz de imponer su autoridad ante Ayuso.

Tras las polémicas palabras de la mandataria madrileña, el líder del PP publicó un comunicado en X en el que defendía la necesidad de dejar de “manosear las causas superadas de las mujeres”. En principio, el mensaje iba dirigido solo a Sánchez, pero también contenía una advertencia implícita a Ayuso. De hecho, el presidente del Gobierno contestó al escrito con esta frase en la misma red social: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”.

Las señales contradictorias

Pero el PSOE también ha ofrecido vaivenes sobre la protección constitucional del derecho al aborto. El partido incluyó esta iniciativa en las resoluciones de su último congreso, celebrado en Sevilla a finales de 2024. Meses antes, en marzo de ese año, los socialistas la descartaron cuando fue defendida por Sumar, al calor del paso en este sentido que acababa de dar Francia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo entonces que no se daban las “condiciones” para aprobar esta medida, ya que los cambios en la ley fundamental necesitan “consensos amplísimos”.

Ese consenso continúa sin existir, y en la formación de Yolanda Díaz se esfuerzan estos días en reivindicar su propuesta de hace año y medio, subrayando que los socialistas se negaron a apoyarla. Pero ahora el contexto es otro. No solo por las salidas de Ayuso y Martínez-Almeida. También porque el partido que lidera Sánchez acarrea en los últimos meses problemas con el voto femenino, después de que trascendieran las conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García, en las que ambos se reparten mujeres en situación de prostitución, y también a raíz del fiasco en el funcionamiento de las pulseras antimaltratadores.