La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

El salto paracaidista, uno de los momentos más esperados

El salto del paracaidista, instaurado en el desfile del 12-O de 2006, es uno de los momentos más esperados de los desfiles, también uno de los más difíciles de ejecutar. El paracaidista debe llegar a tierra en el punto exacto ante la tribuna de los reyes y las autoridades tras desplegar en el descenso una bandera española de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso.

El viento madrileño puede jugar malas pasadas: en 2019, el paracaidista que traía la enseña chocó con una farola. Hace dos años se estrenó la primera mujer en esta misión, la cabo Carmen Gómez Hurtado.

Este es encargo para la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y el Espacio). Forman esa exclusiva unidad 14 hombres y una mujer. Los más noveles acumulan 2.100 saltos. El que más ha saltado es el cabo 1º Vicente Martínez: 9.500 veces.