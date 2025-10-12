Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

Los Reyes presiden el tradicional desfile del día de la Fiesta Nacional en Madrid con motivo del 12 de octubre

Felipe VI y la princesa Leonor, en el desfile del 12 de octubre del pasado año.

Felipe VI y la princesa Leonor, en el desfile del 12 de octubre del pasado año. / Daniel González

Dulcinea Campayo

Los Reyes presiden el tradicional desfile del día de la Fiesta Nacional en Madrid en el que participan casi 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Desde Atocha hasta la Plaza de Colón. A continuación, tendrá lugar la recepción en el Palacio Real.

