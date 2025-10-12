En Directo
Minuto a minuto
La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid
Los Reyes presiden el tradicional desfile del día de la Fiesta Nacional en Madrid con motivo del 12 de octubre
Los Reyes presiden el tradicional desfile del día de la Fiesta Nacional en Madrid en el que participan casi 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Desde Atocha hasta la Plaza de Colón. A continuación, tendrá lugar la recepción en el Palacio Real.
Sigue aquí la jornada minuto a minuto.
El salto paracaidista, uno de los momentos más esperados
El salto del paracaidista, instaurado en el desfile del 12-O de 2006, es uno de los momentos más esperados de los desfiles, también uno de los más difíciles de ejecutar. El paracaidista debe llegar a tierra en el punto exacto ante la tribuna de los reyes y las autoridades tras desplegar en el descenso una bandera española de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso.
El viento madrileño puede jugar malas pasadas: en 2019, el paracaidista que traía la enseña chocó con una farola. Hace dos años se estrenó la primera mujer en esta misión, la cabo Carmen Gómez Hurtado.
Este es encargo para la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y el Espacio). Forman esa exclusiva unidad 14 hombres y una mujer. Los más noveles acumulan 2.100 saltos. El que más ha saltado es el cabo 1º Vicente Martínez: 9.500 veces.
Abascal seguirá el desfile de las Fuerzas Armadas desde la calle y no desde la tribuna de autoridades
El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá este domingo al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, pero no lo hará desde la tribuna de autoridades sino desde la calle.
El líder de Vox ha traslado por carta a el Rey esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con Felipe VI, ha informado Vox.
Feijóo felicita la Hispanidad con la que pide sentir "orgullo" de una "historia común"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este domingo la festividad del 12 de Octubre y ha felicitado la Hispanidad en una España que "no es de unos contra otros" sino "de todos", a lo que ha pedido que se sienta "orgullo" de la "historia común".
La Casa Real traslada sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional
La Casa Real española ha trasladado este domingo sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, que tendrá como acto central el tradicional desfile militar en Madrid a partir de las 11:00 horas.
En la cuenta oficial de la Casa Real en la red social X se recuerda esta festividad con el mensaje '¡Feliz día de la Fiesta Nacional!', junto a un vídeo de la bandera española ondeando.
Un total de 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, participarán en el desfile, que comenzará a las 11:00 horas y recorrerá 1.540 metros, desde la Plaza de Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de Colón, y estará presidido por los reyes y la Princesa de Asturias.
A continuación se celebrará la tradicional recepción en el Palacio Real.
Sánchez asegura sentir "orgullo de ser español" en un vídeo por la Fiesta Nacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo el Día de la Fiesta Nacional con un video en el que declara sentir “orgullo de ser español” y de “nuestro país”.
La legión llega al desfile
Los participantes del desfile ya se preparan y los miembros de la legión van llegando a la calle Atocha. Este año, los legionarios desfilarán acompañados por Baraka, un borrego de unos tres años de edad que ha sido elegido como mascota de la tropa.
Baraka es un borrego de unos tres años de edad, que ha sido elegido como mascota de la tropa. Desfilará junto a la Legión en el desfile del 12-O, por el Día de la Hispanidad.
Nació en Almería y llegó a la Legión tras ser un regalo donado por un Legionario de Honor. Actualmente, vive en el cuartel del Tercio "Gran Capitán" 1º de la Legión, en Melilla.
Hoy, hemos podido conocer qué es lo que come, cómo lo cuidan en el cuerpo y de dónde viene la tradición de llevar una mascota durante el desfile. Baraka es uno más, incluso desfila con su chapiri como el resto de la tropa.
Llegan miembros de la legión a la calle Atocha al grito de "a legión va a pasar" y deseando buen día al resto de compañeros, informa Lucía González. Efectivos del tercio "Gran Capitán" 1º de la legión desfilarán acompañados de su mascota, este año un borrego macho de tres años, de nombre ‘Baraka’ que en árabe significa ‘buena suerte’.
¿Hay que cambiar la manera de celebrar la Fiesta Nacional del 12-O?
El Gobierno español decretó el 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional en 1892, cuando se celebraron los 400 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Aunque al principio el Ejército no tuvo tanto peso en la celebración, con los años y, sobre todo, durante la dictadura de Franco, el desfile militar fue convirtiéndose en el eje vertebrador de la jornada. ¿Es el momento de cambiar la fecha? ¿Deberían ir ganando espacio otros sectores de la sociedad en detrimento del Ejército? ¿Tendría que rotar el acto por toda España y no celebrarse siempre en Madrid? Varios expertos analizan estas cuestiones y, en resumen, viene espóiler, opinan que hay que empezar a hacer cambios para actualizar la manera de celebrarlo si se quiere llegar a toda la sociedad y no solo a los ciudadanos que se sienten representados por los militares y el Rey.
Este domingo, de nuevo, Felipe VI preside el desfile en el centro de Madrid, al que asisten las principales autoridades del Estado. Las ausencias suelen ser sonoras, sobre todo las de los presidentes autonómicos. El representante de la Generalitat de Catalunya estuvo 14 años sin acudir hasta el año pasado, cuando Salvador Illa (PSC) volvió a asistir. Tras la parada militar, el jefe del Estado ofrece una recepción a más de mil invitados en el Palacio Real, donde está representada toda la sociedad y se hacen gestos con grupos de personas que han sido protagonistas el año anterior por alguna razón. En esta ocasión, por un motivo triste: el jefe del Estado ha invitado a los alcaldes de la zona cero de la dana de València.
Lea aquí toda la información
La Princesa de Asturias asiste por décima ocasión al desfile militar del 12 de octubre
La princesa Leonor se situará este domingo en la Tribuna Real junto a los Reyes y la infanta Sofía para asistir al tradicional desfile militar del 12 de octubre. Será la décima ocasión en la que la heredera participa en uno de los actos centrales de conmemoración de la Fiesta Nacional.
En 2023 la princesa Leonor acudió por primera vez al desfile con uniforme militar como dama cadete del Ejército de Tierra, acaparando la atención de todos los asistentes. En 2024, la guardiamarina Borbón Ortiz lo hizo vestida con el uniforme de gala de la Armada. Este año lo hará como miembro del Ejército del Aire y del Espacio.
La hija mayor de los Reyes, que está llamada a ser jefa de las Fuerzas Armadas, acudió por primera vez al desfile militar del 12 de octubre en 2014, cuando contaba con 8 años de edad. Lo hizo acompañada de su hermana, la infanta Sofía, que tenía 7 años. En aquella ocasión, ambas compartieron risas al paso de la famosa cabra de La Legión.
Los reyes presiden el desfile: este año conmemora el 20º aniversario de la UME
Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participarán este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contará con la Patrulla Águila.
Los C-101, conocidos como 'culopollos', de esta emblemática unidad acrobática van a ser sustituidos por cinco aeronaves Pilatus PC-21, integrantes de la denominada Formación Mirlo, que será la encargada de realizar el sobrevuelo en el acto central, empleando por primera vez los humos de color que simulan la bandera nacional.
Para tener las mayores garantías de éxito se han elegido pilotos con amplia experiencia en este tipo de vuelos, según informa Defensa.
El 12-O para los nuevos españoles: "Para mí también es un gran día, lo disfruto"
e sus bocas se escuchan palabras como "puertas abiertas", "oportunidades" y "pueblos hermanos". Son Karina, Lina, Víctor y Guillermo, cuatro latinoamericanos que vinieron hace años a España, tienen doble nacionalidad, y se sienten uno más aquí.
Karina Sosa, cocinera boliviana
Con solo 18 años Karina Sosa llegó a Madrid procedente de Santa Cruz, en Bolivia, apenas con una maleta. "Allí no había la carrera que quería estudiar y yo tenía una vecina que iba a dejar a su hijo aquí y luego se iba a EEUU. Vi la oportunidad de salir. Antes de dormir todo el día, me fui a buscar la vida". Ahora, 25 años después, Karina es la cocinera (y la alegría) de El Bar de Paula, el local más de moda de Puerta del Ángel, el 'Brooklyn' madrileño.
Lea aquí toda la información
