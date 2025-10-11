Mazón señala a la Aemet en uno de los pueblos de Alicante afectados por la dana: "Lo más duro llegó tras eliminar la alerta roja"

La normalidad ha regresado a la localidad alicantina de Pilar de la Horadada después de que entre la noche de este viernes y la madrugada de este sábado las lluvias arreciaran sobre el municipio hasta dejar 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, desbordando la rambla urbana que atraviesa la localidad.

Las inundaciones, que afectaron varias zonas del municipio, drenaron rápidamente y ya para la mañana solo quedaban capas de barro y algún que otro charco de grandes dimensiones en el entorno del casco urbano, donde la mayoría de vecinos ya habían retomado sus actividades cotidianas.

Varios accesos se mantuvieron cerrados hasta casi las 13:00 horas desde la N-332 por la Avenida La Torre, particularmente anegada en su empalme con la carretera nacional, así como desde la AP-7 a través de la rotonda del Toro.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, visitó la localidad para conocer de primera mano, acompañado del alcalde, José María Pérez, la cronología de las lluvias y el alcance de los daños. Afortunadamente, en Pilar de la Horadada no se han lamentado víctimas. En cuanto a los daños materiales, las labores se centrarán especialmente en la limpieza y reapertura de las vías que han sido cortadas por inundación, sin que se haya producido mayor destrozo.

Mazón y el alcalde Pérez se reunieron primeramente en la comisaría de la Policía Local, donde el presidente autonómico recibió un primer informe de parte del regidor y con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna. De ahí se trasladaron a la zona de la playa, a poco más de un kilómetro del centro.

En áreas de la costa, como el Mojón, todavía permanecía una lámina de agua sobre algunas calles inundadas. Luego se trasladaron a un puente sobre el cauce final del Río Seco, barranco que nace en el Pinar de Monteverde, un par de kilómetros aguas arriba, y desemboca en la playa de Mil Palmeras.

Por este cauce discurrió una avenida de agua que arrastró a su paso las numerosas cañas que poblaban el barranco. Desde ahí el alcalde de Pilar de la Horadada recriminó a la Confederación Hidrográfica del Segura que no se le permita desbrozar el cauce, reivindicación "de muchos municipios" que fue secundada por Mazón.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat señaló que "sorprendentemente el momento más duro de lluvia fue cuando la propia Aemet había eliminado la alerta roja". El instituto meteorológico había rebajado a las 18:00 horas el nivel de alarma a naranja y Emergencias de la Generalitat hizo lo propio con la alerta. Cuatro horas después la tromba descargaba con fuerza sobre el municipio y a las 02:45 horas Emergencias desalojó a 72 vecinos por el temor a que se desbordase el canal del trasvase Tajo-Segura, afectando especialmente tres partidas rurales del municipio.

Los desalojados pudieron regresar a sus viviendas este sábado por la mañana. El primer edil del municipio ha señalado que esperan que hacia el final de la tarde ya puedan "estar tranquilos" y ha agradecido la labor coordinada entre los diferentes cuerpos de seguridad, bomberos y demás autoridades.