12 de octubre
Abascal seguirá el desfile de las Fuerzas Armadas este domingo desde la calle y no desde la tribuna de autoridades
El líder de Vox ha traslado por carta a el Rey esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con Felipe VI, ha informado Vox
El 63% de los españoles creen que habría que "modernizar" la celebración del 12 de Octubre
Europa Press
El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá este domingo al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, pero no lo hará desde la tribuna de autoridades sino desde la calle.
El líder de Vox ha traslado por carta a el Rey esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con Felipe VI, ha informado Vox.
Abascal entiende que Pedro Sánchez utiliza estos acontecimientos "para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".
El presidente de Vox considera que su sitio está junto a los españoles, y añade que compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados, o cualquier otro lugar donde pueda "denunciar la corrupción moral, política y económica de este Gobierno".
Abascal tilda al Ejecutivo de Sánchez de "ilegitimo" y que está "dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles", aclara en un comunicado su partido.
