Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel

Entre los deportados está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche en Barajas

La diputada Jimena González.

La diputada Jimena González. / EP

EFE

Argel

Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel de la segunda flotilla a Gaza, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales, serán deportados este viernes desde Estambul, confirmó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens.

Entre los deportados, está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche a las 22:30 (20.30 GMT) en el aeropuerto de Barajas de Madrid, según su organización política.

Noticias relacionadas y más

Ayer jueves, el equipo legal de la Flotilla, Adalah, asistió a más de 50 audiencias judiciales en la prisión de Ktziot (suroeste) y visitó a varios de los 140 integrantes de la misión detenidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  2. La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
  3. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  4. Dónde aparcar para ver el Magno Vía Crucis de Córdoba: el Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar
  5. El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
  6. Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba
  7. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  8. Fomento iniciará la obra de la ronda Norte por la glorieta del Hipercor mientras amplía las excavaciones en la Arruzafilla

Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel

Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

La Cátedra de Flamencología de la UCO arranca su curso con artistas como Marina Heredia, Juan Manuel Cañizares o El Selu

La Cátedra de Flamencología de la UCO arranca su curso con artistas como Marina Heredia, Juan Manuel Cañizares o El Selu

Libertad provisional para los siete detenidos en Baena por contrabando de droga

Libertad provisional para los siete detenidos en Baena por contrabando de droga

Al-Zahara denuncia el mal estado de zonas de la Fuensanta y la existencia de un asentamiento

Al-Zahara denuncia el mal estado de zonas de la Fuensanta y la existencia de un asentamiento

Nuestro Padre Jesús de la Columna de Lucena ya está en la iglesia San Francisco

Nuestro Padre Jesús de la Columna de Lucena ya está en la iglesia San Francisco

Así ha cambiado por dentro el edificio de los antiguos juzgados, nueva sede de la Junta

Así ha cambiado por dentro el edificio de los antiguos juzgados, nueva sede de la Junta

Petición de tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por parte de la Fiscalía por apropiarse del dinero de Belén Esteban

Petición de tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por parte de la Fiscalía por apropiarse del dinero de Belén Esteban
Tracking Pixel Contents