Oriente Próximo
Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel
Entre los deportados está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche en Barajas
EFE
Argel
Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel de la segunda flotilla a Gaza, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales, serán deportados este viernes desde Estambul, confirmó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens.
Entre los deportados, está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche a las 22:30 (20.30 GMT) en el aeropuerto de Barajas de Madrid, según su organización política.
Ayer jueves, el equipo legal de la Flotilla, Adalah, asistió a más de 50 audiencias judiciales en la prisión de Ktziot (suroeste) y visitó a varios de los 140 integrantes de la misión detenidos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Dónde aparcar para ver el Magno Vía Crucis de Córdoba: el Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- Fomento iniciará la obra de la ronda Norte por la glorieta del Hipercor mientras amplía las excavaciones en la Arruzafilla