El Gobierno arrastra a Podemos al bloque de la investidura y aprueba el embargo a Israel y la ley de Movilidad

El Gobierno ha logrado darle la vuelta a las votaciones de esta semana. El Ejecutivo arrancó el pleno el martes con la previsión de afrontar dos nuevas derrotas. Podemos, una de las piedras en el zapato de PSOE y Sumar, llevaba días amenazando con sumar sus votos a PP, Vox y UPN para tumbar el real decreto de embargo a Israel por ser "ineficaz" y la Ley de Movilidad Sostenible por ser "incoherente" con algunos de los proyectos impulsados por el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo ha logrado arrastrar a Podemos al bloque de la investidura y sacar adelante ambas iniciativas. La primera, con el 'sí' de los morados y la segunda, con su abstención a cambio de reforzar la protección ambiental en la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat.

Tras un mes de septiembre desastroso para PSOE y Sumar en el que perdieron tres leyes, los dos partidos del Ejecutivo han salido triunfales de la sesión plenaria, con las dos grandes iniciativas a debate aprobadas. Podemos, el gran obstáculo de esta semana, ha acabado cediendo en sus negociaciones con el Ejecutivo y, pese a las duras críticas lanzadas contra las dos medidas, han terminado facilitando la aprobación de ambas. Además, la ausencia del diputado del PP y miembro de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, por estar de luna de miel garantizaba ya al Gobierno la victoria sin necesidad de contar con los morados.

No obstante, en el Ejecutivo de coalición han preferido por negociar hasta el último momento para tratar de recuperar la cohesión de la mayoría parlamentaria que lo sustenta tras unos meses complicados. Los primeros frutos de esas conversaciones han llegado cerca del mediodía. Tras más de una semana manteniendo la tensión, los de Ione Belarra han anunciado su voto a favor del "decreto fake" de embargo para no ser "la excusa del PSOE para no hacer nada". Con la Ley de Movilidad se han hecho de rogar hasta el último minuto para acabar absteniéndose gracias a un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transporte para reforzar la protección ambiental en la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat.