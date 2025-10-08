Estupor en el PP porque la ausencia de un diputado revivió el espíritu Casero

El estupor cundió este miércoles por la tarde en las filas del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, cuando trascendió que la ausencia de su diputado Guillermo Mariscal, ex secretario general del Grupo Popular y miembro de la Mesa del Congreso, que se encontraba de viaje de novios, podría permitir al Gobierno salvar una trascendente votación, la de la ley de movilidad sostenible. Mariscal solicitó el voto telemático, pero este martes la Mesa, de la que él mismo forma parte y en la que la izquierda es mayoritaria, lo denegó, al no estar entre las causas tasadas en el reglamento para permitir el voto a distancia.

Así las cosas, la falta de ese voto negativo a la norma hubiera permitido al Ejecutivo salvarla incluso con la oposición de los cuatro diputados de Podemos, una posibilidad nada desdeñable en ese momento aunque luego los de Ione Belarra alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para abstenerse a cambio de que las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat se retrasasen hasta el año 2031.

El espíritu de Casero se apoderó por momentos de los populares, entre quienes se vieron cargas muy largas y de preocupación, recordando el célebre fallo de febrero de 2022 del diputado Alberto Casero, en el voto telemático, que permitió a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz salvar in extremis la reforma laboral, una de las iniciativas más importantes de la pasada legislatura. Los populares admitieron que nunca se había concedido el permiso para el voto telemático por caso de viaje de novios, pero lamentaron que en otras ocasiones se haya sido más flexible en la concesión del voto telemático.

En concreto, los populares trasladan, entre otros casos, que al vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se le habría permitido ejercer el voto telemático para que pudiera acudir a la final de la Conference League disputada el pasado mes de mayo en Breslavia (Polonia) entre el Betis y el Chelsea, adonde acudió al palco de autoridades. En otras ocasiones esta misma legislatura se han concedido votos telemáticos sin que las causas estuvieran expresamente tasadas en el reglamento.

Sin embargo, la cosa no llegó al extremo de lo vivido hace tres años, cuando Pablo Casado lideraba el PP y apenas semanas antes de su abrupta salida de Génova. La votación salió adelante con la citada abstención de Podemos, y con 348 votos emitidos, de los 350 que componen el hemiciclo. Además de Mariscal también se ausentó el diputado del PNV Mikel Legarda, quien tenía el voto telemático concedido pero no lo ejerció. Finalmente votaron a favor de la norma 174 diputados y 170 lo hicieron en contra. En el bloque del Sí hubieran sido 175 de haber ejercido su voto, en este caso telemático, el peneuvista Legarda, y en el del NO 171, de haber podido votar Mariscal. Todo quedó en un susto, pero el voto telemático estuvo a punto de jugarle otra mala pasada a la derecha.