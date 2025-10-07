Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia

El tiempo en Valencia está a punto de cambiar. Ya lo advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace unos días y, ahora, lo confirma con la activación de las alertas meteorológicas por lluvias intensas y tormentas fuertes que pueden dejar granizo de hasta 2 centímetros.

El aviso amarillo estará en vigor mañana, miércoles 8, en toda la provincia mientras que el jueves 9 cambiará a alerta naranja en el litoral sur de Valencia. No obstante, no se descarta que estas alertas puedan extenderse al fin de semana e incluso cambiar en caso de que la evolución meteorológica tome tintes más adversos.

De hecho, la Aemet, que ha emitido un aviso especial con motivo de este episodio, recomienda comprobar su evolución día a día para saber cuáles serán las zonas más afectadas.

De momento, ya ha anunciado que se formará una dana, la primera de la temporada, a la que ha bautizado como Alice en su nueva política de nombrar las danas que puedan generar mayor impacto en el territorio.

Cuánto durarán las lluvias en Valencia

El episodio de lluvias, que a día de hoy se espera que se caracterice más por su persistencia que por la cantidad de precipitación, se disparará por la presencia de una lengua de aire frío que cruzará la Península Ibérica de oeste a este y la llegada de vientos de levante cargados de humedad desde un Mediterráneo que aún está muy caliente.

La situación del anticiclón en la zona de las islas británicas hará que la vaguada de aire polar quede bloqueada en el Mediterráneo y que haya un flujo constante de vientos húmedos desde el mar hacia la costa valenciana, entre otras zonas del este peninsular.

Esta situación disparará ya mañana las nubes de evolución diurna que, en la segunda mitad del día, podrían descargar con fuerza y dejar lluvias fuertes con más de 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora en todo el litoral, o acumulados de más de 60 l/m2 en doce horas.

Las alertas también advierten de la posibilidad de que las precipitaciones se produzcan en forma de tormenta y arrastren consigo fuertes rachas de viento de más de 70 km/h. De hecho, expertos como el meteorólogo Samuel Biener señalan que "la actividad eléctrica será localmente notable" y destaca que el Laboratorio Europeo de Tormentas Severas ya ha indicado que "podría caer granizo de hasta 2 centímetros en la Comunitat Valenciana y el este de Castilla la Mancha", además de originarse "vendavales".

No se descarta que algunos núcleos convectivos puedan presentar cierta organización y dejar cantidades importantes de agua en muy poco tiempo de manera local. Por esto, Biener alerta de que "se pueden producir algunas crecidas súbitas en los barrancos y ríos que reciban más lluvias".

El jueves 9 de octubre, "la inestabilidad irá a más en el Mediterráneo" porque la lengua de aire frío estará estática sobre la Península Ibérica y dejará la Comunitat Valenciana en la zona delantera de su influjo, la más inestable. Esto, unido a la llegada constante de vientos de levante cargados de humedad desde el Mediterráneo, disparará las precipitaciones durante varias jornadas.

Alertas mañana y pasado

Mañana miércoles toda la provincia de Valencia permanecerá en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. En el interior, donde hay riesgo de granizadas y fuertes vientos, el aviso meteorológico comenzará a las dos de la tarde, mientras que en la costa lo hará a las ocho de la tarde. En ambos casos, la adversidad de la situación se prolongará hasta el día siguiente, jueves 9 de octubre.

En esa jornada, la alerta será naranja en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante desde la medianoche y hasta las seis de la tarde. De hecho, lo peor se espera de madrugada al sur del Golfo de Valencia, justo en la zona en la que se ha activado la emergencia meteorológica. En estas áreas podrían recoger más de 40 l/m2 en una hora y alcanzar acumulados que superen los 100 l/m2 en doce horas, según advierte la Aemet.

No obstante, también las zonas de interior y prelitoral, así como el resto de la costa, podría verse afectadas por las tormentas, aunque en estos casos la Agencia Estatal de Meteorología considera que serían "menos intensas que en el sur de Valencia y norte de Alicante".

Otros meteorólogos como Biener también apuntan a que fácilmente se pueden superar acumulados de mas de 200 l/m2 en el sur de la provincia de Valencia durante este episodio de lluvias.

El jueves, en toda la provincia se mantendrá también la alerta amarilla; en el litoral sur entrará en vigor a partir de las seis de la tarde, cuando finalice el aviso naranja, tanto por lluvias como por tormentas, mientras que en el interior se extinguirá a las 6.00 horas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, lo más adverso del episodio se anuncia para el jueves y el viernes, aunque es muy probable que la inestabilidad y las precipitaciones se extiendan al menos hasta el próximo domingo.