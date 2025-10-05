PI STUDIO

Extremadura declara tres días de luto oficial por la muerte de Fernández Vara

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha anunciado que en señal de duelo y como muestra de respeto a la memoria de Guillermo Fernández Vara se declara el luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante tres días. El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra el cáncer, ha informado el PSOE de Extremadura.